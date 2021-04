Υγεία - Περιβάλλον

Αερόβια ή αναερόβια άσκηση; Τι να επιλέξεις για απώλεια λίπους;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα δίλημμα το οποίο μπερδεύει πολύ κόσμο είναι αυτό της αερόβιας και αναερόβιας άσκησης. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι διαφορές και τι πρέπει να προτιμήσουμε τελικά;

Φυσικά για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση πρέπει να ξέρουμε τους στόχους και τις δυνατότητες του ασκούμενου που έχουμε απέναντί μας.

Για παράδειγμα ένας παχύσαρκος με κακή φυσική κατάσταση θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης (ποδήλατο, γρήγορο περπάτημα και αργότερα χαλαρό jogging) σε συνδυασμό με απλές ασκήσεις π.χ. με λάστιχα και αντιστάσεις χαμηλής δυσκολίας, ώστε να προσαρμοστεί το σώμα σε αυτή την ‘’καινούρια’’ δραστηριότητα.

Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε καλή φυσική κατάσταση με φυσιολογικό βάρος, θέλοντας να χτίσει τον μυϊκό του ιστό αυξάνοντας τον μεταβολισμό και τις καύσεις του, θα προτιμήσει ένα πρόγραμμα μέτριας προς υψηλής έντασης, ώστε να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα.

Διάβασε περισσότερα στο bestofyou.gr…

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αναβολή της δίκης για την μητέρα μαθητή - “αρνήτρια” των self tests

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Γλυφάδα: Ηλικιωμένος έπεσε από τον 2ο όροφο εμπορικού κέντρου (αποκλειστικό βίντεο)