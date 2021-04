Life

Παιδοφιλία: Σώστε τα παιδιά σας από… τον σιωπηλό εχθρό

Ποιο είναι το προφίλ του θύτη και ποιες οι πιο συνηθισμένες επιπτώσεις.

Οιασδήποτε σεξουαλική κακοποίηση είναι καθοριστική για τη ζωή μας, είτε ατομικά είτε συλλογικά.

Αυτό το είδος βίας βρίσκεται στην κοινωνία μας διάχυτο σε όλα τα στρώματα και -δυστυχώς- δεν διακρίνεται σε λίγο ή περισσότερο επιζήμιο, καθώς συνιστά πάντα την απόλυτη παραβίαση του ανθρώπινου ψυχοσωματικού και ψυχοκοινωνικού ιστού.

Το προφίλ του θύτη

Η σεξουαλική κακοποίηση αφορά σε παιδιά ή σε ενήλικες. Στην περίπτωση των παιδιών (παιδοφιλία) συνήθως ο θύτης είναι στο πιο οικείο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον του θύματος και όχι σε άγνωστο.

