Υγεία - Περιβάλλον

LIVE: Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για το lockdown, το λιανεμπόριο και τα self test

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για τις δραστηριότητες που παραμένουν «κλειστές» και οι εκτιμήσεις των ειδικών για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού.

Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση, λίγη ώρα μετά την ανακοινωση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα της Παρασκευής, την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, τα κρούσματα κορονοϊού και το lockdown, από τους:

Νίκο Χαρδαλιά , Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

, Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Στην ενημέρωση συμμετέχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.