Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για το lockdown, το λιανεμπόριο και τα self test (βίντεο)

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για τις δραστηριότητες που παραμένουν «κλειστές» και οι εκτιμήσεις των ειδικών για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού.

Λίγη ώρα μετά από την ανακοινωση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα της Παρασκευής, ξεκίνησε η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, τα κρούσματα κορονοϊού και το lockdown, από τους:

τον Νίκο Χαρδαλιά , ο οποίος έκανε ανακοινώσεις για τις περιοχές που αλλάζουν "επίπεδο", βάσει των κροιυσμάτων, ενώ ανέφερε ότι θα επαναλειτουργήσουν οι Σχολές Οδηγών

, ο οποίος έκανε ανακοινώσεις για τις περιοχές που αλλάζουν "επίπεδο", βάσει των κροιυσμάτων, ενώ ανέφερε ότι την Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία έκανε λόγο για σταθεροποίηση της διασποράς, που όμως μπορει να στείλει λάθος μήνυμα και να υπάρξει νέα έξαρση και

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία έκανε λόγο για και να υπάρξει νέα έξαρση και τον Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ο οποίος τόνισε ότι "η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή".

Στην ενημέρωση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Ανακοινώθηκε ακόμη ότι στην Κοζάνη θα λειτουργήσει ξανά απο την Δευτέρα το λιανεμπόριο, φυσικά με περιοριστικά μέτρα.

