Γιώργος Χρανιώτης: Μετά την σύζυγο και τον γιο του κόλλησε και ο ίδιος κορονοϊό

Τι δηλώνει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Χρανιώτης για την περιπέτεια που βιώνουν οικογενειακώς.

Πριν από λίγες ημέρες η Γεωργία Αβασκαντήρα αποκάλυψε μέσω Instagram πως η ίδια και ο γιος της νοσούν από κορονοϊό.

Το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Χρανιώτης με μία μακροσκελή ανάρτηση ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως νοσεί και ο ίδιος από κορονοϊό.

Μάλιστα ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την παραγωγή του ΑΝΤ1 για την στήριξη.

