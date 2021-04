Life

Marytale: Τα κιλά που έφυγαν... Η αλήθεια μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Μπεκατώρου και το άρθρο της για τα κιλά που έχασε και τη νέα φιλοσοφία της για το φαγητό και τη γυμναστική!

Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε και για κιλά! Και πιο συγκεκριμένα για τα δικά μου κιλά... Και πιο συγκεκριμένα ακόμη για τα κιλά που έφυγαν και «τράβηξαν τον δικό τους δρόμο».

Εδώ και ένα χρόνο είμαι μείον 10 κιλά και τα σενάρια που έχω ακούσει για το πως τα έχασα πολλά...Το τελευταίο που έμαθα πως ακούγεται είναι ότι έχω κάνει λιποαναρρόφηση. Λοιπόν τα πράγματα είναι απλά άλλαξα τελείως τη διατροφή μου, μόνη μου χωρίς καμία βοήθεια γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορώ να μπω σε καλούπια.

Εκεί που αποφάσισα να χάσω δυο κιλά χωρίς άγχος ,άρχισε να μου αρέσει πιο πολύ το σώμα μου είχα και πολύ καλή ψυχολογία-παίζει πολύ σημαντικό ρόλο- και συνέχισα τη προσπάθεια.

Διαβάστε το άρθρο της Μαρίας Μπεκατώρου στο fthis.gr…

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμαΓλυφάδα

Νέα Ερυθραία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών (βίντεο)