Lockdown - Χαρδαλιάς: με self test επαναλειτουργούν οι σχολές οδηγών

Οι όροι και τα μέτρα, με τα οποία ανοίγουν οι σχολές οδηγών. Ποιες περιοχές πέρασαν στο "κόκκινο" και ποιες στο "βαθύ κόκκινο".

Στα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα ανά περιοχή αναφέρθηκε, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την επαναλειτουργία, από Δευτέρα 19/4, των σχολών οδηγών με συγκεκριμένους όρους και μέτρα αλλά κυρίως με "εργαλείο" τα self test.

Συγκεκριμένα, οι σχολές θα λειτουργούν με τους εξής όρους:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται διαδικτυακά

Θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους στις σχολές αυτές

Υποχρεωτικό το self test και για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις.

Υποχρεωτικό self test για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές 2 φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη

Διενέργεια των εξετάσεων με ραντεβού ανά μία ώρα

Τήρηση κανόνων προστασίας δημόσιας υγείας: ανοιχτά παράθυρα, υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι ανοίγει από τη Δευτέρα στην Κοζάνη το λιανεμπόριο μόνο με click away και με στόχο να λειτουργήσει κανονικά, όπως σε όλη τη χώρα, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι περιοχές που αλλάζουν ζώνη επικινδυνότητας:

Στο βαθύ κόκκινο μπαίνουν: Θάσος, οι δήμοι Ρεθύμνου και Φαιστού, ο δήμος Μαρώνειας Σαπών, η Κύθνος, το Διδυμότειχο, ο δήμος Πίδνας Κολινδρού, ο δήμος Καβάλας, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Συντικής Σερρών και ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων.

Από το βαθύ κόκκινο βγαίνουν από Δευτέρα: Μύκονος, Λέρος και οι δήμοι Καρύστου και Κύμης, Σκύρος, δήμος Λοκρών, Αγκίστρι, Κύθηρα, Ύδρα.

Νωρίτερα, η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι η διασπορά δείχνει να σταθεροποιείται, αυτό όμως δεν πρέπει να μας δίνει λάθος μήνυμα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αττική, η βόρεια και η δυτική Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων κρουσμάτων ή σε περιοχές, όπως το Κιλκίς και το Ρέθυμνο, όπου υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων.

Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, ανέφερε από πλευράς του ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

