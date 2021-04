Κοινωνία

Ανατολική Αττική: αυτοί είναι οι Ρομά που είχαν “ρημάξει” σπίτια και διαμερίσματα (εικόνες)

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους. Πώς δρούσαν. Αναλυτικά το πλούσιο "βιογραφικό" τους.

Τα στοιχεία και τις φωτογραφίες εννέα ατόμων που εμπλέκονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 47 κλοπές και ληστείες έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να έχουν κάνει και άλλες ληστείες και κλοπές και για το λόγο αυτό ζήτησαν από την εισαγγελία την έγκριση για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών. Η δράση τους ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι. 43 κλοπές, 4 ληστείες με λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ σε σπίτια στην Ανατολική Αττική.

Σε κάποιες περιπτώσεις σκαρφάλωναν στα μπαλκόνια για να μπουν στα σπίτια. Αν ήταν μέσα οι ιδιοκτήτες τους απειλούσαν ώστε να μην αντιδράσουν, έκαναν τα πάντα άνω κάτω και έκλεβαν, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αστυνομία εγκέφαλοι ήταν δυο αδέρφια. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα και καταζητείται ένας συνεργός.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6234457 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

