Lockdown - Παπαευαγγέλου: Όχι χαλάρωση τώρα - Μέτρα ανά περιοχή, όταν...

Για σταθεροποίηση των κρουσμάτων που δεν πρέπει να δώσει λάθος μήνυμα, έκανε λόγο η Βάνα Πεπαευαγγέλου. Εφιαλτικές εκτιμήσεις για θανάτους και διασωληνώσεις.

Όπως ανέφερε η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, «το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει να σταθεροποιείται, με συνολικά 26.000 ενεργά κρούσματα σε όλη την χώρα, με σταθερότητα στα κρούσματα και μείωση του δείκτη θετικότητας, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τεστ που γίνονται».

Σημείωσε ότι «η διασπορά δείχνει να σταθεροποιείται, αυτό όμως δεν πρέπει να μας δίνει λάθος μήνυμα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αττική, η βόρεια και η δυτική Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων κρουσμάτων ή σε περιοχές, όπως το Κιλκίς και το Ρέθυμνο, όπου υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων».

«Η όποια χαλάρωση θα αυξήσει και πάλι το φορτίο του ιού. Οι δύο βασικοί παράγοντες μετάδοσης είναι οι ενδοοικογενειακές επαφές και οι συναθροίσεις σε σπίτια και εξωτερικούς χώρους», επεσήμανε.

Εμφατικά τόνισε αρκετές φορές ότι «Ο αόρατος εχθρός καραδοκεί να μας ξεγελάσει, οποτεδήποτε εμείς ξεχαστούμε. Πρέπει επομένως να συνεχίσει η τήρηση των μέτρων».

Όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου, «αυξημένος είναι ο αριθμός των νέων συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται. Σήμερα νοσηλεύονται συνολικά 5.500 ασθενείς με κορονοϊό σε όλη την χώρα, ενώ όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη μειώνεται η μέση ηλικία των κρουσμάτων».

Ανέφερε ακόμη ότι «σταθερή στα 69 έτη παραμένει η ηλικία ασθενών που πρέπει να νοσηλευθεί σε ΜΕΘ, ωστόσο ένας στους τέσσερις ασθενείς που εισάγονται στις ΜΕΘ είναι κάτω των 55 ετών, δείγμα ότι ο εμβολιασμός έχει αποδώσει και πρέπει να συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί να είναι σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των διασωληνωμένων, καθώς «η μέση διάρκεια νοσηλείας στις ΜΕΘ υπολογίζεται στις 17 ημέρες και ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων είναι μεγαλύτερος των αποσωληνώσεων».

«Οι προβλέψεις δείχνουν ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών, ο αριθμός των ασθενών που θα χάσουν την ζωή τους θα παραμείνει υψηλός και την επόμενη εβδομάδα», εκτίμησε η κ. Παπαευαγγέλου.

Ακόμη, τόνισε, ίσως δίνοντας στίγμα και για τις προθέσεις των ειδικών σε ότι αφορά τις διαδημοτικές μετακινήσεις το Πάσχα, ότι «τώρα είναι η ώρα της αυτοσυγκράτησης. Οποιαδήποτε χαλάρωση τώρα θα σημάνει αύξηση κρουσμάτων, ασθενών, διασωληνμένων και θανάτων. Όλοι μας πρέπει να μείνουμε πιστοί στην τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να συνεχιστεί η βελτίωση της κατάστασης που μόλις τώρα ξεκίνησε».

Υπογράμμισε ότι οι μεταλλάξεις και δη η βρετανική έχουν μεγάλη μετάδοση μεταξύ του πληθυσμού.

Ακόμη ανέφερε ότι γίνεται σχεδιασμός για τις δραστηριότητες που μπορούν να επανεκκινήσουν, ανά περιοχή και όχι οριζόντια σε όλη την χώρα, ανάλογα και με την κατάσταση σε κάθε περιοχή, όπως ανέφερε και με την χρήση των self test, που από την άλλη εβδομάδα θα αξιοποιηθούν από περισσότερους συμπολίτες μας.





