Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει υψηλή

"Εύθραυστη σταθεροποίηση" παρουσιάζει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στν χώρα. Πόσο επιβαρύνθηκαν οι ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα.

Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία. «Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή.



Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, επιβαρύνθηκε σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%. Στην Αττική, η επιδημία παρουσίασε συρρίκνωση 5% με δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης και στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μικρή αύξηση με ενδείξεις σταθεροποίησης», είπε ο καθηγητής.

Νωρίτερα, η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, ανέφερε ότι «το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει να σταθεροποιείται, με συνολικά 26.000 ενεργά κρούσματα σε όλη την χώρα, με σταθερότητα στα κρούσματα και μείωση του δείκτη θετικότητας, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τεστ που γίνονται».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα ανά περιοχή, ενώ ανακοίνωσε και την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην ΠΕ Κοζάνης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

