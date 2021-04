Οικονομία

Lockdown - Κοζάνη: ανοίγει το λιανεμπόριο με click away

Από πότε ανοίγουν τα καταστήματα στην περιοχή. Αναλυτικά η ανακοίνωση Χαρδαλιά.

Την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην ΠΕ Κοζάνης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19, τόνισε ότι κάθε μέτρο και απόφαση έχουν στόχο να επανέλθουμε σταδιακά στην κανονικότητα, δίχως προβλήματα.

Η κατάσταση λοιπόν, όπως είπε, επιτρέπει την επαναλειτουργία από Δευτέρα του λιανεμπορίου με click away στην Κοζάνη.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, στόχος είναι να λειτουργήσει κανονικά το λιανεμπόριο στην περιοχή, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Νωρίτερα, η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι η διασπορά δείχνει να σταθεροποιείται, αυτό όμως δεν πρέπει να μας δίνει λάθος μήνυμα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αττική, η βόρεια και η δυτική Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων κρουσμάτων ή σε περιοχές, όπως το Κιλκίς και το Ρέθυμνο, όπου υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων.

Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, ανέφερε από πλευράς του ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

