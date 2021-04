Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Γκάγκα στον ΑΝΤ1: “Όχι” Πάσχα με 30 άτομα στις αυλές

Τι είπε για την κατάσταση στο σύστημα υγείας, για το λιανεμπόριο και τις διακοπές του Πάσχα.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα, αλλά και σενάρια για μετακινήσεις εκτός νομού το Πάσχα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα.

Όπως είπε η κ. Γκάγκα, τα κρούσματα είναι σταθεροποιημένα, όπως υπογράμμισε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας.

Τόνισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι άνοιξε το λιανεμπόριο, έστω και με το click away, ωστόσο, σχολιάζοντας την απόφαση των λοιμωξιολόγων να μην ανοίξουν τα πολυκαταστήματα, σημείωσε ότι «είναι λογικό να μην θέλει να δεσμευτεί η επιτροπή».

Παράλληλα, τόνισε πως θα είναι σωστό να δούμε πώς εξελίσονται τα πράγματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας και τα κρούσματα.

Τέλος, η κ. Γκάκα υπογράμμισε, σχετικά με το Πάσχα, πως δεν ειναι ασφαλές να μαζευτούμε στα διαμερίσματα, όπως και το να μαζευτούμε 20-30 άτομα σε μια αυλή για να σουβλίσουμε αρνί.

«Την ελεθυερία σε μια περίοδο πανδημίας, πρέπει να την διαχειριστούμε με προσοχή», κατέληξε η κ. Γκάκα.

