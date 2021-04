Κοινωνία

Γέρακας: ένοπλη ληστεία σε βάρος επιχειρηματία - τι είπε στον ΑΝΤ1

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 το θύμα των ληστών στον Γέρακα. Πώς τον έδεσαν και κατάφεραν να κλέψουν χρήματα και ρολόγια.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Αδίστακτοι ληστές εισέβαλλαν στο σπίτι επιχειρηματία στον Γέρακα, όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα για να πάει στην δουλειά του. Με την απειλή όπλου του πήραν δύο ακριβά ρολόγια και χρήματα. Ο 67χρονος μίλησε στον ΑΝΤ1.

«Άνοιξα την πόρτα στις 7.15 να κατέβω. Ήταν δυο άντρες, μπήκαν μέσα με χτύπησαν και με απειλούσαν με το όπλο. Τους έλεγα “δεν έχω λεφτά” και απάντησαν: “ναι καλά που δεν έχεις και την άλλη φορά έτσι έλεγες”. Μου πήραν ένα χρυσό ρολόι του πατέρα μου, δύο ρόλεξ και κάτι χρήματα» τόνισε το θύμα.

Όπως καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, οι δράστες φορούσαν μάσκες και σκούφους. Πριν φύγουν οι ληστές, τον έδεσαν με ένα καλώδιο και απείλησαν ακόμη και τον γείτονα να μην καλέσει την αστυνομία.

«Έβγαλαν ένα καλώδιο από μια θερμαινόμενη κουβέρτα και με έδεσαν. Είπαν στον γείτονα “αν τολμήσεις κ καλέσεις την αστυνομία…”» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.

Ο επιχειρηματίας αναφέρει πως είχε δεχτεί ξανά επίθεση στην επιχείρησή του, τον περασμένο Οκτώβριο. Πιθανολογεί μάλιστα πως οι δράστες είναι οι ίδιοι. «Τον Οκτώβριο είχαν έρθει ξανά δύο στο κατάστημα και μου πήραν πολλά λεφτά. Ήμουν μέσα, είχα αφήσει την πόρτα ανοιχτή» είπε χαρακτηριστικά.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Γέρακα ερευνούν την υπόθεση, εκτιμώντας αρχικά ότι ο τρόπος δράσης θυμίζει συμμορίες με έδρα τη Δυτική Αττική.

