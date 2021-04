Δολοφονία Καραϊβάζ - συγκλονίζουν η σύζυγος και ο γιος του: η ζωή μας έμεινε στη μέση

Κοινωνία

Εμφανώς συγκινημένοι μίλησαν στον ΑΝΤ1 η σύζυγος και ο γιος του Γιώργου Καραϊβάζ. Στην ΕΛΑΣ οι δικηγόροι της οικογένειας. Τα νέα στοιχεία και οι έρευνες.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Μια εβδομάδα συμπληρώθηκε από την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Εμφανώς συγκινημένοι μίλησαν στον ΑΝΤ1 η σύζυγος και ο γιος του. Σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν για πάντα, τον στυλοβάτη τους, με τον πιο άγριο τρόπο, έξω από το σπιτι τους, την ώρα που τον περίμεναν να επιστρέψει από την εργασία του.

“Ο Γιώργος μου αγαπούσε τους πάντες. Προσπαθούσε να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνώριζε και δε γνώριζε. Μέσα από αυτή τη δύναμη που του έδωσε η καριέρα του, είχαμε σαν στόχο ζωής, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και εκείνος και εγώ. Πραγματικά ο Γιώργος ήταν ένας καλός… καλός άνθρωπος. Εμάς η ζωή μας έμεινε στη μέση. Αυτός ήταν ο Γιώργος και αν ζούσε πάλι το ίδιο θα έκανε. Αυτός ήταν ο Γιώργος ο δικός μου…. Πεισματάρης” τόνισε η σύζυγός του.

Και οι τρεις τους είχαν ως σκοπό ζωής να βοηθούν τα παιδιά. Άλλωστε ήταν ιδιαίτερη η αδυναμία του Γιώργου προς τα παιδιά. “Η κακία είναι παράγωγο του πόνου που είχαν κάποιοι ως παιδιά. Ο πόνος αυτός ο οποίος μεγαλώνοντας έγινε μίσος, εάν είχε ιαθεί όταν τα παιδιά ήταν σε μικρή ηλικία δεν θα υπήρχε τέτοια κακία σήμερα. Αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του σήμερα πρέπει να γαλουχήσουμε τα μυαλά του αύριο” δήλωσε από πλευράς του ο γιος του Γιώργου Καραϊβάζ.

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών παρουσιάστηκαν οι δύο δικηγόροι της οικογένειας, ο Απόστολος Λύτρας και ο Παναγιώτης Κασσής, προκειμένου να ενημερώσουν τους αξιωματικούς ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί από την οικογένεια και πως είναι στη διάθεση των αρχών για οτιδήποτε χρειαστεί. Κάθε πληροφορία που φτάνει στα χέρια της ασφάλειας και στο Ανθρωποκτονιών θεωρείται ως σημαντική και προστίθεται στα δεκάδες στοιχεία που συγκεντρώνονται καθημερινά. Είτε είναι βιντεοληπτικό υλικό είτε μαρτυρία.

Τα στελέχη της Ασφάλειας ήδη έχουν επικοινωνήσει με Interpol και Europol και έχουν ζητήσει πληροφορίες για κακοποιούς του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι το επίμαχο διάστημα ταξίδεψαν προς τη χώρα μας, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ να ήρθαν στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο θανάτου.

Το μεγάλο στοίχημα για τους ερευνητές του είναι να μπορέσουν γρήγορα να επεξεργαστούν και να αναλύσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ενώ περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

