UFO - Πεντάγωνο: Αυθεντικό το βίντεο που παρενοχλούν πλοία του Ναυτικού

Σε μια ιστορική επιβεβαίωση προχώρησε το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι πραγματικό και τραβήχτηκε από αξιωματικούς του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το 2019.

Το βίντεο, καθώς και ορισμένες φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης, αποτυπώνουν τριγωνικού σχήματος αντικείμενα που αναβοσβήνουν και πετάνε ανάμεσα στα σύννεφα. Αρκετοί αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να εκφράζουν την άποψη ότι είναι εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες είναι ορατά και κάποια αντικείμενα με άλλο σχήμα- ένα σφαιρικό αντικείμενο, ένα με το σχήμα «βελανιδιού» και ένα επίμηκες, όπως σχολίασε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σου Γκοφ. Όπως υποστηρίζει ο πρώην επικεφαλής του μυστικού προγράμματος Λουίζ Ελιζόντο οι έρευνες εχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο.

Το 2019, το αμερικανικό πολεμικό Ναυτικό είχε επίσης επιβεβαιώσει την καταγραφή εισβολών από μη εξουσιοδοτημένα και/ή αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι ο τρόπος που κινούνται τα αντικείμενα αυτά δεν φαίνεται να είναι ανθρώπινα.



Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμενων Πολιτειών έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιήσουν μέχρι τον Ιούνιο μια λεπτομερή αναφορά σχετικά με τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα που εθεάθησαν τα τελευταία χρόνια.

