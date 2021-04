Life

Σάκης Τανιμανίδης για “Φάρμα”: τρεις γυναίκες “μπαίνουν” στο παιχνίδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο παρουσιαστής της “Φάρμας” με τον Νίκο χατζηνικολάου για τις σχέσεις που διαμορφώνονται και την δυναμική είσοδο νέων παικτριών που θα φέρουν… ανατροπές!

«Δουλεύουν κάποιοι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, αλλά χαλαρώνουν και λιγάκι, είναι άλλωστε σε μια φάρμα. Κι εμείς αν ήμασταν σε μια φάρμα, θα χαλαρώναμε», είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Σάκης Τανιμανίδης.

Όπως είπε ο παρουσιαστής της «Φάρμας», στα επόμενα επεισόδια θα μπουν τρεις νέοι παίκτες, γυναίκες όλες τους, οι οποίες αναμένεται να προσδώσουν νέο ενδιαφέρον στους παίκτες και τους τηλεθεατές.

Όπως είπε, όσο περνάει ο καιρός και οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους, διαπλάθονται διαφορετικά οι σχέσεις τους, νέοι κάνουν παρέα με παίκτες μεγαλύτερης ηλικίας και αυτό δίνει άλλο αέρα στο πρόγραμμα.

Μάλιστα, κλείνοντας την συζήτηση, ο Σάκης Τανιμανίδης αστειεύθηκε με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι θα προσέχει περισσότερο το επεισόδιο που θα προβάλλεται το Σάββατο, καθώς στο εξής αυτό θα δίνει την σκυτάλη στο «Ενώπιος Ενωπίω» που αλλάζει ημέρα και ώρα μετάδοσης.

Τι θα δούμε στην «Φάρμα» στις 16 και 17 Απριλίου

Την 6η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες. Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

Τι θα δούμε την Παρασκευή, 16 Απριλίου

Προσαρμόστηκαν στη ζωή της ΦΑΡΜΑΣ, ο Κώστας Γκρέκας και ο Τάσος Ξιαρχό;



Τι ετοιμάζει για την αγελάδα ο Στράτος Τζώρτζογλου, τι θα πει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ για την ευρεσιτεχνία του; Θα λειτουργήσει;



Η νέα αποστολή των παικτών είναι να φυτέψουν περιμετρικά του μποστανιού αρωματικά και θεραπευτικά φυτά και να φτιάξουν θερμοκήπιο. Το ΕΠΑΘΛΟ είναι 4 κότες και 1 κόκορας.



Γιατί ο Βασίλης Μαντζουράνης θεωρεί ψεύτικους τον Κωνσταντίνο Μακρή, τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο και την Κυριακή Κατσογρεσάκη; Ο Κωνσταντίνος Μακρής αντιδρά σε όσα λέει ο Βασίλης Μαντζουράνης και τους οδηγεί σε σύγκρουση. Ο Θανάσης Πάτρας προσπαθεί να τους ηρεμήσει.



Ποιον ή ποιαν επέλεξε για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ η Μαρία Τοτόμη και ποιον ψήφισαν οι παίκτες για 2ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ;



Γιατί δυσαρεστήθηκε ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος και γιατί θεωρεί τον Μιχάλη Ιατρόπουλο ψεύτη;



Ποιος ή ποια θα είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ την 6η εβδομάδα στη ΦΑΡΜΑ; Σε ποιο στρατόπεδο ανήκει; Θα αλλάξουν οι ισορροπίες;



Ποιες είναι οι αντιδράσεις της Μαρίας Μιχαλοπούλου, του Στράτου Τζώρτζογλου, του Κωνσταντίνου Μακρή και του Μιχάλη Ιατρόπουλου όταν ο Σάκης τους ανακοινώνει ότι είναι οι 4 πιο ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ;



Ποιος ΑΓΡΟΤΗΣ είναι τελικά ο πιο αγαπημένος, σύμφωνα με την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ, και κερδίζει την ΑΣΥΛΙΑ;



Γιατί θεωρεί ο Τάσος Ξιαρχό ότι δεν μοιράζουν σωστά τις προμήθειες στη ΦΑΡΜΑ;



Γιατί βγαίνει η Μαρία Μιχαλοπούλου από τα ρούχα της;



Πόσο ανατρεπτική είναι η επιλογή των νέων ΥΠΗΡΕΤΩΝ; Γιατί δημιουργεί αντιδράσεις; Γιατί ο ένας ΥΠΗΡΕΤΗΣ από τους δύο δεν δέχεται την αιτιολογία του ΑΡΧΗΓΟΥ για την επιλογή του;



Ποια δήλωση της Ειρήνης Κολλιδά ενοχλεί τον Θανάση Πάτρα; Ποιοι θα τον στηρίξουν γι’ αυτή του τη θέση;



Ποιοι είναι τα «λιοντάρια» και ποιοι τα «πρόβατα»;



Ποιος από τους ΑΓΡΟΤΕΣ έχει βιώσει ακραία περιστατικά ζήλειας; Και πώς ζηλεύουν οι 20άρηδες σήμερα, σύμφωνα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου;



Γιατί η Ειρήνη Κολλιδά βάζει τα κλάματα;



Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;



Γιατί ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος λέει στον Στράτο Τζώρτζογλου ότι φοβήθηκε; Και πώς αντιδρά ο Στράτος;

Τι θα δούμε το Σάββατο, 17 Απριλίου

ΦΑΡΜΑ, έχεις ταλέντο; Ποια είναι τα ταλέντα στη ΦΑΡΜΑ και ποιοι οι κριτές; Ποιος αναλαμβάνει τον ρόλο του παρουσιαστή; Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ; Ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ; Θα προλάβουν οι παίκτες να ολοκληρώσουν την ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή θα χάσουν το ΕΠΑΘΛΟ; Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται. Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;

Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης; Ποιος σου έχει προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον; Μπες στο παρακάτω link και δώσε την ψήφο σου: https://www.antenna.gr/farma/voting

Η ψηφοφορία δεν έχει σχέση με την αποχώρηση από το παιχνίδι, η οποία γίνεται μέσα από αγωνιστική διαδικασία.

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece





Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: ένοπλη ληστεία σε βάρος επιχειρηματία - τι είπε στον ΑΝΤ1

Ανατολική Αττική: αυτοί είναι οι Ρομά που είχαν “ρημάξει” σπίτια και διαμερίσματα (εικόνες)

Τροχαίο στη Γαύδο: σοκάρει ο ιατροδικαστής για τα τραύματα της Κορίνας