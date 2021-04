Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πού θα γίνουν δωρεάν rapid test το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τη λίστα με τα 26 σημεία δωρεάν ελέγχου σε όλη την επικράτεια.

Επελαύνει η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα, με δεκάδες θανάτους και νέο ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς σε όλη την χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε και 3067 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.067 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 15 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Στην Αττική οι νέες μολύνσεις, σε ένα 24ωρο, έφθασαν τις 1398 και στην Θεσσαλονίκη τις 425. Στην Αχαΐα τα νέα κρούσματα είναι 81, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν 99 νέοι φορείς.

Όπως ανέφερε πάντως η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, «το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει να σταθεροποιείται, με συνολικά 26.000 ενεργά κρούσματα σε όλη την χώρα, με σταθερότητα στα κρούσματα και μείωση του δείκτη θετικότητας, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τεστ που γίνονται».

Το Σάββατο 17 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα (10:00-15:00):

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» Δ. Δάφνης, Πλατεία Καλογήρων Δ. Αγίας Παρασκευής, Πλατεία Αγίας Παρασκευής Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα Πλατεία Γεωργίου Α’, Πάτρα Κοινότητα Κεφαλάρι, Δράμα Κοινότητα Άγιος Αθανάσιος, Δράμα Κεντρική Πλατεία Ψαχνών, Εύβοια Αλεξάνδρεια, Ημαθία Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας Πλατεία Μουζακίου, Καρδίτσα Τιγκάκι, Κως 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, Βόλος Κοινοτικό Ιατρείο Αρμενίων, Μεσσηνία Στάδιο ΔΑΚ Νάξου Κοινότητα Χαλκειού, Νάξος Πλατεία Εμπορίου, Ξάνθη Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα Πλατεία Τρικάλων Drive through στην οδό Φιλίας 10, Λαμία Κεντρική Πλατεία Λάρισας Ποτάμι Πηνειού, Λάρισα Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα Ελασσόνα, Λάρισα

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: ο νέος αρχηγός, η αποστολή και οι εντάσεις (βίντεο)

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)

Καιρός: τοπικές βροχές, νοτιάδες και σκόνη το Σάββατο