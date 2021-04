Life

“Ήλιος” - Νέα επεισόδια: παράτολμα σχέδια, έρωτες και απειλές (εικόνες)

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, “Ήλιος”.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, για τους ήρωες της καθημερινής σειράς, «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 19 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 145

Η Διώνη και ο Φίλιππος αρνούνται να παραδώσουν την Ορόρα στον Μηνά, αφού ο ξενώνας, στον οποίο ετοιμαζόταν να την οδηγήσει, γίνεται στόχος εμπρηστών. Ο Μηνάς υποχωρεί, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει την αδελφή της, τη Σαλκέμ, η οποία κρύβεται με τη βοήθεια του Ντίνου στην αποθήκη του μπαρ και τον παρακαλεί να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία. Ο Δήμος προσπαθεί να πείσει την Λήδα να σταματήσει να βλέπει τον Νικήτα, ενώ τα συναισθήματά του γι’ αυτήν γίνονται όλο και πιο έντονα. Η Μπέτυ προσπαθεί για άλλη μια φορά να κλονίσει την σχέση της Αλίκης και του Δημήτρη…

Τρίτη 20 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 146

Ο Δημήτρης αποφασίζει να ρισκάρει και στις τρεις υποθέσεις που έχει στα χέρια του. Στη δολοφονία του πιλότου όλα δείχνουν ή ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο ή ότι τελικά κινεί τα νήματα ο Γιάννης απ’ τη φυλακή. Στην υπόθεση της διακίνησης λευκής σαρκός ο Δημήτρης οδηγεί τον Φίλιππο, την Διώνη, την Ορόρα, αλλά και τον Μιχάλη σε ένα παράτολμο σχέδιο. Σχετικά με την σύλληψη του Νικήτα και του Μάνου η Λήδα φροντίζει να γίνει μια συμφωνία για να αφεθεί ο Νικήτας ελεύθερος. Η Λένα και ο Ντίνος συνεχίζουν να βοηθούν και να κρύβουν την Σαλκέμ. Λίγο πριν το τέλος τα πάντα καταρρέουν... Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σταματά την Αθηνά απ’ το να πει την αλήθεια για τον Γιάννη. Ο Δημήτρης είναι έτοιμος να αποκαλύψει στον Μηνά τη συνεργασία του με τον Μιχάλη. Η Μπέτυ δέχεται ακόμα ένα απειλητικό μήνυμα. Ο Νικήτας, λίγο πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου, ανακαλύπτει τον κρυμμένο πομπό στο μπουφάν του, την ίδια στιγμή που η Λήδα καταλαβαίνει ότι ο Δημήτρης θα τον συλλάβει…

Τετάρτη 21 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 147

Η Αλίκη συμπαραστέκεται στην Μπέτυ, ενώ ο Δημήτρης, ο Χρήστος αλλά κι ο Γιάννης, αγωνιούν πολύ για την κατάσταση της Αθηνάς στο νοσοκομείο. Ο Ντίνος και η Λένα προσεγγίζουν το ύποπτο σπίτι της συμμορίας trafficking, ενώ ο Διονύσης με τον Δήμο ανακαλύπτουν την κρυμμένη Σαλκέμ στην αποθήκη... Η στημένη απ’ τον Δημήτρη απαγωγή της Ορόρα, δεν εκτελείται την τελευταία στιγμή. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να το εξηγήσει, ανησυχεί, όμως, αφού ο Μιχάλης ξαφνικά εξαφανίζεται. Η Λήδα ανησυχεί για τον Νικήτα που την αποφεύγει και φοβάται πως εκείνος έχει καταλάβει την εμπλοκή της στο σχέδιο του Δημήτρη να τον συλλάβουν. Ο Δήμος, μέσα απ’ το ενδιαφέρον της Λήδας για τον Νικήτα, συνειδητοποιεί τα δικά του αισθήματα για εκείνη. Κάποια ενθύμια από την παιδική της ηλικία, θα βάλουν την Αλίκη σε σκέψεις και θα τη βοηθήσουν να αποκαλύψει κάτι σοκαριστικό…

Πέμπτη 22 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 148

Ο Μηνάς απειλεί τον Μιχάλη να απαγάγει την Ορόρα και να παραπλανήσει τον Δημήτρη. Η Λήδα αρνείται να βοηθήσει τον Δημήτρη με την υπόθεση του Νικήτα, καθώς δεν τον εμπιστεύεται πια. Ο Ντίνος και η Λένα μετανιώνουν που δεν μίλησαν νωρίτερα στην αστυνομία, καθώς η Σαλκέμ έχει εξαφανιστεί και πιστεύουν ότι αυτό συνέβη εξαιτίας τους. Ο Δήμος ζηλεύει την αφοσίωση που δείχνει η Λήδα στον Νικήτα, την παρηγορεί και της εκφράζει τα έντονα συναισθήματα που νιώθει για εκείνη. Ο Νικήτας φτάνει στα κλοπιμαία, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα πάρει, καθώς οι υποψίες του βγαίνουν αληθινές… Η Σαλκέμ επιστρέφει στο μπαρ τρομαγμένη και ζητάει ξανά τη βοήθεια του Ντίνου και της Λένας. Ο Ντίνος ενημερώνει τον Μηνά ότι η Σαλκέμ επέστρεψε πιστεύοντας ότι κάνει το σωστό. Η Αθηνά είναι επιτέλους σε θέση να καταθέσει την αλήθεια για τον Γιάννη και αυτό δημιουργεί ξανά ανησυχία σε κάποιους…

Παρασκευή 23 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 149

Ο Γιάννης αποφυλακίζεται μετά την μαρτυρία της Αθηνάς, η οποία έχει τώρα να αντιμετωπίσει το Πειθαρχικό και πιθανότατα τη λήξη της καριέρας της… Ο Μηνάς έχει πλέον στα χέρια του την Σαλκέμ, ενώ δίνει εντολή στον Μιχάλη να αρπάξει για λογαριασμό του την Ορόρα... Η Αλίκη ανησυχεί για τη Νέλλη που δεν της απαντάει στο τηλέφωνο… Ο Δημήτρης καταλαβαίνει πως ο Μιχάλης κάτι του κρύβει και τον πιέζει να του πει την αλήθεια. Ο Γιάννης δέχεται δολοφονική επίθεση…

