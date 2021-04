Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: τα θέματα του Σαββατοκύριακου

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 17 Απριλίου, στις 10:30, στην εκπομπή «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα», ενημερωνόμαστε για τους λόγους που αυξάνονται, εν μέσω πανδημίας, οι πονοκέφαλοι και η καταπόνηση ματιών. Ποιος είναι ο ιδανικός συνδυασμός για να χάσουμε κιλά και πώς αντιμετωπίζουμε με ειδικές κινήσεις τον πόνο στο ισχίο;

Την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 10:30, ερευνούμε τις αντικρουόμενες μελέτες για την επικινδυνότητα του βρετανικού μεταλλαγμένου στελέχους Β.1.1.7. Πού εντοπίστηκαν ελλείψεις σε νέα μελέτη για τη vegetarian διατροφή; Ποιοι είναι οι επιστημονικοί κανόνες για το γρήγορο περπάτημα; Τέλος μαθαίνουμε πώς να προστατευόμαστε, εμείς και τα ζωάκια μας, από τους ψύλλους.

