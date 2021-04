Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson&Johnson - Θεμιστοκλέους: Παγώνουν οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τον EMA, σύμφωνα με τον Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τι είπε για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Την αναστολή της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα 19/4 έναρξης των εμβολιασμών με το σκεύασμα της Johnson & Johnson γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.



Λίγη μόλις ώρα μετά την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο «Mega», ανέφερε πως δεν θα γίνει κανένας εμβολιασμός από Δευτέρα με τα εμβόλια της Johnson & Johnson, αν και έχουν παραληφθεί πάνω από 30.000 δόσεις.



«Δεν θα γίνουν τα συγκεκριμένα εμβόλια μέχρι να έχουμε νεότερη ενημέρωση από τον EMA» συμπλήρωσε ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποστηρίζοντας ότι «δεν είχε προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού για τα συγκεκριμένα εμβόλια».



Σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε μεν στις διαφορετικές αποφάσεις που έλαβαν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σημείωσε όμως πως τα επιστημονικά δεδομένα είναι ξεκάθαρα «ότι τα οφέλη του εμβολιασμού είναι περισσότερα από το μη εμβολιασμό και τους κινδύνους που έχει κανείς αν νοσήσει από Covid».



«Είδαμε όμως ένα μεγάλο ποσοστό όσων είχαν κλείσει ραντεβού με AstraZeneca να μην το ακυρώνει» πρόσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού θα συνεχιστεί κανονικά.



Σχετικά με την εξέλιξη των εμβολιασμών μέχρι την 1η Ιουλίου, όταν και ξεκινά το μεγάλο τουριστικό κύμα στη χώρα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι αυτό θα καθοριστεί από αρκετούς παράγοντες, όμως εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μια δόση, οι ηλικίες μέχρι 40 ετών. «Αν είμαστε πιο αισιόδοξοι μπορούμε να πάμε και σε μικρότερες ηλικίες» κατέληξε.

