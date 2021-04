Κοινωνία

Πλατεία Βαρνάβα: αστυνομικό “μπλόκο” στα κορονοπάρτι (εικόνες)

Αφορμή της επιχείρησης στάθηκαν οι συγκεντρώσεις νέων στην πλατεία. Στους δρόμους η νεοσύστατη Ο.Δ.Ο.Σ.

Τέλος στα κορονοπάρτι και τις συναθροίσεις νέων, εν μέσω lockdown, έβαλε απόψε στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι η νεοσύστατη Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέλη της ομάδας ανέλαβαν δράση περικυκλώνοντας την πλατεία προκειμένου να εμποδίσουν τους εκατοντάδες νέους που συνωστίζονται κάθε βράδυ, αυξάνοντας με τη συμπεριφορά τους τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού.

Τα μέλη της ομάδας διενεργούν ελέγχους ζητώντας από τους διερχόμενους τα έγγραφα μετακίνησής τους ή το sms στο 13033, ενώ προχωρούν σε συστάσεις για την τήρηση των μέτρων αποφυγής του κορονοϊού.

Αφορμή της επιχείρησης στάθηκαν οι συγκεντρώσεις νέων στην πλατεία με τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

