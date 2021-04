Life

VICE Specials: “Η Βία στις Σχέσεις” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια καταγραφή της πραγματικότητας στην Ελλάδα, γύρω από την έμφυλη βία, από το ελληνικό γραφείο του VICE, προβάλει ο ΑΝΤ1.

Την Τρίτη 20 Απριλίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Η Βία στις Σχέσεις».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα δημόσιας υγείας που επηρεάζει το 1/3 των γυναικών παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα καθημερινό, κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πλήττει στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες, νεαρά κορίτσια και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Η πιο συχνή μορφή έμφυλης βίας είναι η ενδοοικογενειακή και η ενδοσυντροφική.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης SOS 15900, που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα, δέχτηκαν συνολικά 6.474 κλήσεις.

Ο επικρατέστερος λόγος αφορούσε την ενδοοικογενειακή βία. Η πανδημία έδωσε ορατότητα σε αυτή τη μορφή βίας, ειδικά κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία από την ίδια πηγή, το διάστημα της πρώτης καραντίνας οι κλήσεις στο 15900 αυξήθηκαν. Αυτές που αφορούσαν καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας τον Απρίλιο έφτασαν τις 678 από 210 τον προηγούμενο μήνα.

Τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά που εμφανίστηκαν μέσα στην πανδημία αλλά είναι χρόνια και αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. Το VICE και η Νιόβη Αναζίκου συνάντησαν επιζήσασες-θύματα ενδοοικογενειακής και ενδοσυντροφικής βίας και συζήτησαν για τα βιώματα τους και πώς κατάφεραν να φύγουν από τις κακοποιητικές τους σχέσεις ή γάμο.

Παράλληλα, συζητήσαμε με εκπροσώπους της Πολιτείας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι θεσμοί στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής και ενδοσυντροφικής βίας. Τέλος, επισκεφθήκαμε το κέντρο γυναικείων μελετών και ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ και συζητήσαμε με τη δικηγόρο του κέντρου για τις νομικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν από την επιζήσασα με σκοπό την προστασίας της.

VICE SPECIALS – Τρίτη 20 Απριλίου, 02:00, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials