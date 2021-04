Life

“Η Φαμίλια”: η μητέρα, ο Γιάννης και οι ηλιόσποροι (εικόνες)

Οι Γιώργος Αρμένης και Μαρία Κωνσταντάκη φέρνουν “αναστάτωση” στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, “Η Φαμίλια”.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Σάββατο 17 Απριλίου: «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΤΕΡΑ»

Η Μαίρη ετοιμάζεται πυρετωδώς για να ανοίξει το καινούργιο της δικηγορικό γραφείο και ο Γιάννης έχει πελαγώσει με όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού, με τις οποίες η Μαίρη δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί. Η Λίτσα, στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί, σκέφτεται με τον Στάθη την παρένθετη μητρότητα και αναζητά την κατάλληλη που θα μπορούσε να γεννήσει το παιδί της. Καταλήγει, τελικά, στην αδελφή της, την Πέγκυ, που -κι όμως- είναι πιο... τρελοκομείο από αυτή!!! Η Πέγκυ αναστατώνει τη φαμίλια, που καταλήγει κυριολεκτικά... υπνωτισμένη από εκείνη. Η παρουσία της, όμως, θα κάνει τη Λίτσα και τον Στάθη να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να πάρουν άλλες, εξίσου σημαντικές, για τη ζωή τους. Ποιες θα είναι αυτές;

Κυριακή 18 Απριλίου: «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ»

Η Μαίρη συνεχίζει, χωρίς ανάσα, τις προετοιμασίες για να στήσει το καινούργιο της δικηγορικό γραφείο και ο Γιάννης της λέει ότι θα κρατήσει εκείνος το «οχυρό?» για λίγο καιρό.

Η Έλλη πιάνει part time δουλειά? κάπου που δεν την πληρώνουν και την κακοποιούν λεκτικά?. Η Άννα παθαίνει κατάθλιψη για ένα αγόρι, ο Γιώργος θέλει να βγει ραντεβού? με τη Ραμο?να, ενώ οι πεθερές δεν λένε να βοηθήσουν κάπως. Ο Γιάννης τα παλεύει όλα, αλλά «πνίγεται» και ζητάει βοήθεια για να τα καταφέρει. Γιατί πηγαίνει μόνος του σ’ ένα παγκάκι μ’ ένα σακουλάκι ηλιόσπορους; Και πώς ένας γεράκος, που κάθεται δίπλα του στο παγκάκι, μπορεί να τον βοηθήσει σε όλα αυτά;

Στον ρόλο του ηλικιωμένου ο Γιώργος Αρμένης

Στον ρόλο του δικηγόρου Παρουσίδη ο Σπύρος Σπαντίδας

Στον ρόλο του πελάτη Πετρανέμη ο Λευτέρης Σκούταρης

«Η Φαμίλια»: Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

