Μένιος Φουρθιώτης: αναφορές για πυροβολισμούς στο σπίτι του

Αστυνομικοί στο σπίτι του παρουσιαστή μετά τις καταγγελίες για πυροβολισμούς. Τι βρέθηκε στο σημείο.

Πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του κατήγγειλε ότι άκουσε ο Μένιος Φουρθιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παρουσιαστής ενημέρωσε τις Αρχές για το ύποπτο επεισόδιο, το βράδυ της Παρασκευής, έξω από το σπίτι του στα βόρεια προάστια.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατέγραψαν το περιστατικό, ενώ παράλληλα ερευνούν τις καταγγελίες του.

Πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν ότι έξω από το σπίτι του βρέθηκαν τουλάχιστον πέντε κάλυκες που παραπέμπουν σε όπλο τύπου καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θα κάνουν βαλλιστικό έλεγχο συγκρίνοντας τους κάλυκες με άλλα περιστατικά πυροβολισμών και κυρίως σε σχέση με περιστατικό που συνέβη στη Νέα Ερυθραία τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών με καλάσνικοφ για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το τελευταίο διάστημα, μετά τις καταγγελίες για μεγάλο αριθμό αστυνομικών που φαίνεται να τον φρουρούσαν και οι οποίοι τελικά αποσύρθηκαν.

