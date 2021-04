Κοινωνία

Κυψέλη: σύλληψη για την επίθεση με καυστικό υγρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο νεαρός που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Ποια η σχέση του με την 25χρονη, που δέχθηκε την επίθεση.

Ένας 25χρονος, που συνελήφθη απόψε, φέρεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης με καυστικό υγρό σε συνομήλική του γυναίκα, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα, στην οδό Ηπείρου, κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο νεαρός συνελήφθη μέσα στο διαμέρισμα που διαμένει στην Αθήνα. Ο δράστης είναι παλιός γνωστός της 25χρονης και συναντήθηκαν αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής για να συζητήσουν.

Σε κάποια στιγμή, όμως, ο 25χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα, που βρίσκεται στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με καυστικό υγρό, με το οποίο είχε εμποτίσει ένα πανί. Αμέσως μετά, η νεαρή διακομίστηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο στον "Ευαγγελισμό".

Ο 25χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μένιος Φουρθιώτης: αναφορές για πυροβολισμούς στο σπίτι του

Θάνατος εγκύου στην Αλεξανδρούπολη: Τι έδειξε η νεκροτομή

Εμβόλιο Johnson & Johnson – Θεμιστοκλέους: Παγώνουν οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα