“Η Φάρμα”: ο νέος αρχηγός, η αποστολή και οι εντάσεις (βίντεο)

Ποιος αγρότης είναι τελικά πιο δημοφιλής και κερδίζει την ασυλία. Γιατί θεωρεί ο Ξιαρχό ότι δεν μοιράζουν σωστά τις προμήθειες. Γιατί βγήκε η Μαρία Μιχαλοπούλου από τα ρούχα της.

Την 6η εβδομάδα στη “Φάρμα”, οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές...

Μετά από έναν δύσκολο αγώνα αρχηγίας, στο επεισόδιο της Παρασκευής, η Ειρήνη Κολλιδά ανέλαβε το ρόλο του αρχηγού για αυτήν την εβδομάδα! Παράλληλα, η Κάτια Δέδε και ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος είναι οι υπηρέτες της εβδομάδας.

Νωρίτερα, “Ντούπης” και Μαντζουράνης αντάλλαξαν βαριές κουβέντες με αφορμή τις κλίκες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στη Φάρμα. Παράλληλα, δύο φρούτα ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν εντάσεις στο συμβούλιο, με τους παίκτες να υπολογίζουν πλέον την κάθε μπουκιά!

Ευτυχής, πάντως, δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου, καθώς παρά τις εντάσεις στη Φάρμα, αναδείχθηκε εκ νέου ο πλέον δημοφιλής παίκτης του τηλεοπτικού κοινού.

«Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά και όλη μου την ψυχή! Πραγματικά η αγάπη του κοινού, όχι με συγκινεί, αλλά δεν την είχα ποτέ αυτή τη χαρά! Χρόνια δηλαδή κάνω θέατρο, αλλά να σου δίνουν την αγάπη με τέτοια ζέση για δεύτερη φορά και να συνδυάζεται με όλη την ομάδα, που με αγαπάνε και τους αγαπάω όλους, είμαι ευτυχισμένος», τόνισε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος κέρδισε την ασυλία.

Όσον αφορά στη νέα αποστολή των παικτών, αυτή είναι να φυτέψουν περιμετρικά του μποστανιού αρωματικά και θεραπευτικά φυτά και να φτιάξουν θερμοκήπιο. Το έπαθλο είναι τέσσερις κότες και ένας κόκορας.

Δείτε όλα όσα έγιναν στο επεισόδιο της Παρασκευής:

