Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)

Η στιγμή που ένοπλος “γαζώνει” με σφαίρες το σπίτι του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει άγνωστο να “γαζώνει” το σπίτι του παρουσιαστή, Μένιου Φουρθιώτη.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Διονύσου και για αυτό ο ίδιος ο παρουσιαστής ενημέρωσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία θα κάνει βαλλιστικό έλεγχο, συγκρίνοντας τους κάλυκες με άλλα περιστατικά πυροβολισμών και κυρίως σε σχέση με περιστατικό που συνέβη στη Νέα Ερυθραία, τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών με καλάσνικοφ για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το τελευταίο διάστημα, μετά τις καταγγελίες για την αστυνομική φρουρά, ένα θέμα που προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση.

