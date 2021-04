Κόσμος

Χιλή: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής νιτρογλυκερίνης (βίντεο)

Η σφοδρότατη έκρηξη έγινε αισθητή σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, σκορπώντας τον τρόμο στους κατοίκους.

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) την πόλη Καλάμα, στη βόρεια Χιλή, που αξιωματούχοι στην περιοχή σημείωσαν ότι οφειλόταν σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής νιτρογλυκερίνης, εκρηκτικού με ευρεία χρήση στον τομέα των μεταλλείων.

Η έκρηξη ταρακούνησε κτίρια και ενεργοποίησε συναγερμούς αυτοκινήτων σε απόσταση ακόμη και 25 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση. Μια στήλη πυκνού καπνού υψωνόταν στον ουρανό από το εργοστάσιο.

Στην εγκατάσταση έσπευσε δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Video de la explosion planta Enaex #Calama pic.twitter.com/EXqT6NNFzR — Maria Estela Yoma V. (@telayoma) April 16, 2021

Ο Ντανιέλ Αγούστο Πέρες, δήμαρχος της Καλάμα, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από μεγάλα μεταλλεία της κρατικής επιχείρησης Codelco, τόνισε πως ακόμη οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες στο εργοστάσιο της βιομηχανίας ENAEX, στα όρια του νότιου τμήματος της πόλης.

«Η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την Καλάμα», είπε ο κ. Αγούστο στο CNN της Χιλής. Οφειλόταν σε «ανεξέλεγκτη πυροδότηση νιτρογλυκερίνης» σε μια από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συμπλήρωσε.

#SeVieneElEstallido La Explosion en planta de acidos de ENAEX en Calama. Se trataria de material nitroglicerina. Hay reportes de roturas de vidrios y ventanales en las viviendas de las cercanias. https://t.co/7AGAd915lt ?? pic.twitter.com/l070PZ1E8m — EMERGENCIA CHILE ?? ???? (@lamejorchile) April 17, 2021

