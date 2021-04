Life

Άρτεμις Ντρούλια: Η Ελληνίδα που παντρεύτηκε στην Κορέα και “μαγεύει” με τα βίντεο στο TikTok

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφηγείται στους “Πρωινούς Τύπους” πώς γνώρισε τον σύζυγό της και εξηγεί πως οι Κορεάτες γνωρίζουν πολλά για την Ελλάδα.

Η Άρτεμις Ντρούλια μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” για το πώς γνώρισε τον Κορεάτη σύζυγό της, ακολουθώντας τον στη συνέχεια στη Σεούλ. Η ίδια είναι από την Τρίπολη.

«Τον άντρα μου, τον γνώρισα μέσω του διαδικτύου. Μας άρεσε μία σειρά και στους δύο κι έτσι αρχίσαμε να μιλάμε», είπε, εξηγώντας πως η γνωριμία τους έγινε το 2014 κι έναν χρόνο αργότερα εκείνος ταξίδεψε την Ελλάδα για να τη γνωρίσει από κοντά. Στη συνέχεια, η Άρτεμις πήγε και η ίδια στη Σεούλ.

Στο TikTok ανεβάζει συχνά εικόνες από τη ζωή στην Κορέα, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή.

Όπως είπε, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στη ζωή εκεί, ενώ δυσκολεύτηκε περισσότερο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Άρτεμις Ντρούλια εξήγησε επίσης πως οι Κορεάτες γνωρίζουν πολλά πράγματα για την Ελλάδα: «Οι Κορεάτες στα σχολεία διδάσκονται ελληνική μυθολογία. Ο άντρας μου γνωρίζει πιο πολλούς μύθους από μένα, μπορώ να πω. Γνωρίζουν ότι οι Έλληνες πολέμησαν στον πόλεμο της Κορέας. Τα νησιά ειδικά τους κάνουν εντύπωση, ιδιαίτερα η Σαντορίνη».

Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Κορέα. «Ήταν να κάνουμε θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα, αλλά λόγω κορονοϊού δεν έτυχε».

Ο σύζυγός της είναι μηχανολόγος-μηχανικός και κάνει έρευνες. Αυτός είναι ο λόγος που αυτόν τον καιρό έχουν μετακομίσει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χιλή: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής νιτρογλυκερίνης (βίντεο)

“Η Φάρμα”: ο νέος αρχηγός, η αποστολή και οι εντάσεις (βίντεο)

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)