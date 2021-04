Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: να επιτραπούν οι μετακινήσεις για το Πάσχα (βίντεο)

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας εξήγησε με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να επιτραπούν οι μετακινήσεις και ζήτησε το άνοιγμα της Εστίασης.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», επεσήμανε πως σε ότι αφορά τις μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ρεαλισμό.

Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλακόπουλος η θεωρία να μη μετακινηθούμε και να παραμείνουμε στα σπίτια μας τηρώντας αποστάσεις και μέτρα, είναι μόνο θεωρία, καθώς ο κόσμος έχει πλέον κουραστεί από το παρατεταμένο lockdown και δεν θα πειθαρχήσει.

Κατά συνέπεια, συνέχισε ο κ. Βασιλακόπουλος, θα πρέπει να επιτραπούν οι μετακινήσεις. Έτσι οι πολίτες θα μπορέσουν να πάνε στα χωριά τους και να κάνουν Πάσχα σε ανοιχτούς χώρους και με μεγαλύτερες αποστάσεις, τηρώντας τα αυτονόητα μέτρα και επιδεικνύοντας την απαραίτητη ατομική ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση, όσοι μείνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε θα μαζευτούν σε πλατείες, είτε θα συνωστιστούν μέσα στα διαμερίσματα.

Συμπλήρωσε δε ότι οι μετακινήσεις μπορούν να επιτραπούν χωρίς ρίσκο σε όσους έχουν εμβολιαστεί και σε όσους έχουν νοσήσει, καθώς έχουν αποκτήσει ανοσία, ενώ για τους υπόλοιπους είναι απαραίτητο το self test.

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι κατά την άποψη του θα πρέπει να ανοίξει άμεσα η εστίαση, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να βγουν έξω με τάξη και σε εξωτερικούς χώρους, αντί να συνωστίζονται άναρχα σε πλατείες και παραλίες.

