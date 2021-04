Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Το “τελευταίο αντίο” στον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ. Ποιοι θα παρευρεθούν και οι λεπτομέρειες της τελετής.

Η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου της Βρετανίας, του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' ο οποίος απεβίωσε στις 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών, θα τελεσθεί σήμερα στο παρεκκλήσι του Πύργου του Ουίνδσορ. Ακολουθούν λεπτομέρειες της τελετής, όπως έχουν ανακοινωθεί από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η κηδεία

Η κηδεία, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά, θα τελεσθεί στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο του Ουίνδσορ.

Έχει σχεδιαστεί στις λεπτομέρειές της με βάση τις προσωπικές επιθυμίες του ίδιου του πρίγκιπα, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου.

Ωστόσο η τελετή χρειάσθηκε να περιορισθεί εξαιτίας της COVID-19. Δεν θα υπάρχουν πρόσβαση για το κοινό ούτε δημόσιες πομπές και ολόκληρη η τελετή της κηδείας θα λάβει χώρα μέσα στο κτήμα του Πύργου του Ουίνδσορ.

Η τελετή της κηδείας θα αρχίσει με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα. Στο τέλος της τελετής ο Φίλιππος θα ενταφιασθεί στη Βασιλική Κρύπτη του παρεκκλησιού.

Ποιοι θα παρευρεθούν

Μόνο 30 άνθρωποι θα επιτραπεί να είναι παρόντες στην κηδεία λόγω των κανονισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της COVID-19. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η βασίλισσα, όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, περιλαμβανομένων των εγγονών του δούκα, και μέλη της οικογένειας του πρίγκιπα Φιλίππου, μεταξύ των οποίων ο Μπέρνχαρντ, ο Κληρονομικός Πρίγκιπας του Μπάντεν, και ο πρίγκιπας Φίλιππος του Χοενλόε-Λάνγκενμπουργκ.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα φορούν επίσημη πρωινή ενδυμασία με παράσημα. Το εκκλησίασμα θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες για τον κορονοϊό που ισχύουν για όλη τη χώρα και θα φορά μάσκες κατά την 50λεπτη τελετή.

Μια μικρή τετραμελής χορωδία θα τραγουδήσει μουσικά κομμάτια που είχε επιλέξει ο πρίγκιπας πριν από τον θάνατό του, χωρίς συνοδεία από το εκκλησίασμα. Η βασίλισσα θα κάθεται μόνη της στη διάρκεια της τελετής.

Οι λεπτομέρειες της τελετής

Στις 11 π.μ. (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας), το Πρώτο Τάγμα Γρεναδιέρων θα μεταφέρει το φέρετρο του Φιλίππου, καλυμμένο με τη σημαία του, ένα στεφάνι, το ναυτικό καπέλο και το σπαθί του, από το Ιδιωτικό Παρεκκλήσι, στον Πύργο του Ουίνδσορ στην Εσωτερική Αίθουσα του πύργου.

Στις 2 μ.μ. (16:00 ώρα Ελλάδας) θα αρχίσει το τελετουργικό και μέσα σε 15 λεπτά θα παραταχθούν στην αυλή του Πύργου στρατιωτικά αποσπάσματα από σώματα με τα οποία ο Φίλιππος είχε ειδικές στρατιωτικές σχέσεις, όπως το Βασιλικό Ναυτικό, οι Βασιλικοί Πεζοναύτες, η Φρουρά των Γρεναδιέρων, το Βασιλικό Σύνταγμα Τυφεκιοφόρων Γκούρκα, το Σώμα Υπηρεσιών Πληροφοριών και οι Χαϊλάντερς.

Το Ιππικό του Βασιλικού Οίκου και οι Πεζοί Φρουροί θα παραταχθούν στην περίμετρο της αυλής.

Από τις 2:20 μ.μ έως τις 2:27 μ.μ. (16:20-16:27 ώρα Ελλάδας), τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και της οικογένειας του Φιλίππου, που δεν θα συμμετάσχουν στην πομπή, θα αναχωρήσουν με αυτοκίνητα για το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Στις 2:27 μ.μ. (16:27 ώρα Ελλάδας) ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα Land Rover, στο σχεδιασμό του οποίου βοήθησε ο Φίλιππος, θα εισέλθει στην αυλή.

Στις 2:38 μ.μ. (16:38 ώρα Ελλάδας) το φέρετρο θα μεταφερθεί από την Εσωτερική Αίθουσα.

Οι ορχήστρες στην αυλή θα σιωπήσουν στις 2:40 μ.μ. (16:40 ώρα Ελλάδας) και το φέρετρο θα εξέλθει από την Επίσημη Είσοδο ένα λεπτό αργότερα.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην πομπή, περιλαμβανομένων των τεσσάρων παιδιών του Φιλίππου - οι πρίγκιπες Κάρολος, Άντριου και Έντουαρντ και η πριγκίπισσα 'Αννα, μαζί με τα εγγόνια Ουίλιαμ και Χάρι - θα αναχωρήσουν από Επίσημη Είσοδο πίσω από το φέρετρο, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στο Land Rover.

Στις 2:44 (16:44 ώρα Ελλάδας) η βασίλισσα θα αναχωρήσει από την Είσοδο του Μονάρχη με το αυτοκίνητο που είναι γνωστό ως State Bentley. Θα ανακρουσθεί ο εθνικός ύμνος και το αυτοκίνητο θα φτάσει στο πίσω μέρος της πομπής.

Καθώς η πομπή και το αυτοκίνητο θα κατευθύνονται προς το παρεκκλήσι, τιμητικό άγημα θα πυροβολεί ανά λεπτό και θα ηχεί καμπάνα.

Η Bentley της βασίλισσας θα σταματήσει στο παρεκκλήσι, όπου θα την υποδεχθεί ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ Ντέιβιντ Κόνερ, ο οποίος θα την συνοδεύσει στο κάθισμά της.

Το φέρετρο θα φθάσει στις 2:53 μ.μ. (16:53 ώρα Ελλάδας). Θέσεις στο Horseshoe Cloister θα έχουν πάρει οι σύμβουλοι άμυνας της Κοινοπολιτείας από τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Τρινιδάδ και Τομπάγκο.

Στα δυτικά σκαλιά θα παραταχθεί, αφού αφιππεύσει, ένα απόσπασμα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου. Από τις γκάιντες του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού θα ηχήσει το «Still» μόλις το Land Rover σταματήσει στα σκαλιά. Άνδρες των Βασιλικών Πεζοναυτών θα σηκώσουν το φέρετρο ενώ οι γκάιντες θα παίζουν το «Side».

Στις 3 μ.μ. (17:00 ώρα Ελλάδας) θα τηρηθεί σε όλη τη χώρα ενός λεπτού σιγή. Την έναρξη, όπως και τη λήξη, θα σημάνει ένας πυροβολισμός από τον ανατολικό κήπο.

Στην κορυφή των σκαλοπατιών, το φέρετρο θα υποδεχθεί ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, ο Τζάστιν Ουέλμπι. Καθώς οι θύρες του παρεκκλησιού θα κλείνουν, οι γκάιντες θα παίζουν το «Carry On».

Το φέρετρο θα τοποθετηθεί σε βάθρο στην κορυφή του κεντρικού κλίτους του ναού. Πάνω σε μαξιλάρια θα είναι τοποθετημένα τα «διάσημα» του Φιλίππου --κυρίως τα μετάλλια και τα παράσημα που του έχουν δοθεί, η στραταρχική ράβδος του και το έμβλημα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας , μαζί με διάσημα από τη Δανία και την Ελλάδα.

Την κηδεία θα τελέσει ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ. Το φέρετρο θα κατέβει στη συνέχεια στη Βασιλική Κρύπτη.

Ένας ταγματάρχης του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας θα παίξει με την γκάιντα έναν θρήνο. Θα ακολουθήσει το «Εγερτήριο» από τους σαλπιγκτές του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου. Οι σαλπιγκτές του Βασιλικού Σώματος Πεζοναυτών θα ανακρούσουν στη συνέχεια το «Action Stations», κάτι που είχε ζητήσει ο ίδιος ο Δούκας του Εδιμβούργου.

Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θα πει στη συνέχεια την ευχή, μετά την οποία θα ανακρουσθεί ο εθνικός ύμνος.

Η βασίλισσα και οι άλλοι πενθούντες θα αναχωρήσουν στη συνέχεια από το παρεκκλήσι.

