Πολιτική

Συρίγος στον ΑΝΤ1: Ο Δένδιας ακύρωσε το αφήγημα της Τουρκίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα self tests στα σχολεία.

Μία αποτίμηση της επίσκεψης Δένδια στην Τουρκία και μία ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων έκανε ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Άγγελος Συρίγος, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, η Τουρκία είχε προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο σε μία σειρά από επιθετικές ενέργειες. Αρχικά με τα επεισόδια στον Έβρο, εν συνεχεία με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και ακολούθως με την (συνορα), μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και ακολούθως με την ένταση των τελευταίων μηνών στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Άγκυρα, συνέχισε, προσπάθησε να αλλάξει αυτήν την τακτική και προχθές επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει αυτήν την στρατηγική.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «ο Νίκος Δένδιας ακύρωσε το αφήγημα της Τουρκίας», υπενθυμίζοντας όλες τις προκλήσεις από πλευράς Άγκυρας.

Έχουμε ξαναδεί, εξήγησε, ανάλογες αντιδράσεις από την Αθήνα, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου και του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο «έγινε πολύ πιο έντονα προχθές» από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Ο κ. Συρίγος σημείωσε πως «η Τουρκία δεν κρύβει πλέον τις επιθετικές της διαθέσεις» και ότι «θέλει να αλλάξει τον χάρτη της περιοχής».

Στην ίδια εκπομπή, ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, Σάββας Καλεντερίδης, αφού υποστήριξε ότι η επαναπροσέγγιση με την Τουρκία έγινε με λάθος όρους, τόνισε πως δεν θυμάται άλλον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει με τόση σκληρότητα για τις τουρκικές προκλήσεις, όπως έκανε ο Νίκος Δένδιας στη συνέντευξη Τύπου με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Άγγελος Συρίγος συμπλήρωσε πως η Αθήνα αναπτύσσει συμμαχίες, προσπαθώντας να καλύψει το «πρόβλημα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η ΕΕ.

Τέλος, ο Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στη χρήση των self tests στα σχολεία, υπογραμμίζοντας σχετικά με τους “αρνητές” πως «το να αρνείσαι το αυτοδιαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό είναι σαν να αρνείσαι το τεστ ΠΑΠ ή τη μαστογραφία. Ας είμαστε σοβαροί!»

Επανέλαβε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν τα Γυμνάσια πριν από το Πάσχα, ενώ διέψευσε τις πληροφορίες ότι έχει κοπεί το δωρεάν ίντερνετ στους μαθητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

“Η Φάρμα”: ο νέος αρχηγός, η αποστολή και οι εντάσεις (βίντεο)

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)