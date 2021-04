Παράξενα

“Συνελήφθη” γάτος – “βαποράκι” έξω από φυλακές!

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές για τον «ναρκόγατο». Πως θα περνούσε μέσα στις φυλακές, κοκαΐνη, κρακ και μαριχουάνα.

Το υφασμάτινο σακουλάκι που κρεμόταν από τον λαιμό του δεν πέρασε απαρατήρητο: ένας γάτος - βαποράκι «συνελήφθη» κοντά σε μια φυλακή του Παναμά, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας αυτής.

Ο «ναρκογάτος», όπως τον βάφτισαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εντοπίστηκε έξω από τη φυλακή της Νουέβα Εσπεράνσα, που φιλοξενεί περίπου 1.700 κρατουμένους, στην επαρχία Κολόν, περίπου 80 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας.

«Το ζώο είχε στον λαιμό του δεμένο ένα ύφασμα που περιείχε πολλά πακετάκια (…) με ένα φυτικό υλικό και πλαστικά, διαφανή σακουλάκια με μια λευκή σκόνη», εξήγησε ο Αντρές Γκουτιέρες, ο γενικός διευθυντής της σωφρονιστικής υπηρεσίας του Παναμά.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα «για τη χρήση ζώων για τη μεταφορά παράνομων ουσιών στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νουέβα Εσπεράνσα». Οι ουσίες που βρέθηκαν ήταν κοκαΐνη, κρακ και μαριχουάνα.

Για να «πείσουν» τα ζώα να επιστρέψουν στη φυλακή και να μεταφέρουν τα ναρκωτικά, οι κρατούμενοι τα φροντίζουν και τα ταΐζουν. Ο γάτος δεν θα «τιμωρηθεί» για την... παράνομη δράση του αλλά θα δοθεί για υιοθεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται ζώα για να εισάγουν ναρκωτικά σε φυλακές. Πριν από τον «ναρκογάτο» είχαν γίνει απόπειρες με ταχυδρομικά περιστέρια.

