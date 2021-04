Οικονομία

Φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για την κατασκευή νέων μονάδων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι αναφέρουν πηγές της αγοράς.

Εκτόξευση κατά 60% του νέου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα ενταχθούν εφέτος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σε σύγκριση με πέρυσι, αναμένεται σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, ενώ το ενδιαφέρον για κατασκευή νέων μονάδων παραμένει αμείωτο και αυξάνεται. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αιτήσεις για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών υπερκαλύπτουν όχι μόνο τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ αλλά και την τεχνική δυνατότητα του ελληνικού συστήματος.

Για τον λόγο αυτόν εξετάζεται η λήψη μέτρων (όπως η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από τους υποψήφιους επενδυτές, που θα πιστοποιεί το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης) ώστε να καταγραφεί σε πιο ρεαλιστική βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) το 2021 θα ενταχθούν νέες μονάδες ισχύος 1.601 μεγαβάτ (640 MW αιολικά, 932 MW φωτοβολταϊκά, 10 MW μικρά υδροηλεκτρικά, 15 MW βιομάζα και 2 MW Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας). Το 2020 συνδέθηκαν περί τα 1.000 μεγαβάτ ενώ συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στο τέλος της προηγούμενης χρονιά ήταν 7.100 μεγαβάτ.

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, τα έργα που θα ενταχθούν φέτος είναι κυρίως αυτά που προκρίθηκαν από τους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια. Μέσω των διαγωνισμών αυτών - οι οποίοι σταδιακά θα επεκταθούν και στις μικρές μονάδες που αποζημιώνονται σήμερα με υψηλότερες τιμές - εξασφαλίζεται η συμπίεση του κόστους ανάπτυξης της “πράσινης” ενέργειας, καθώς οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε μειοδοτικές δημοπρασίες ως προς την τιμή πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι:

Κατά τον κύκλο υποβολής αιτήσεων έκδοσης βεβαιώσεων παραγωγού (είναι το πρώτο στάδιο για την υλοποίηση των επενδύσεων) τον Φεβρουάριο στη ΡΑΕ κατατέθηκαν 477 αιτήσεις συνολικής ισχύος 8,86 GW. Μαζί με τον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Αρχή για το επόμενο διάστημα 2.341 αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 54,36 GW.

Μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκδηλώθηκε και στην τελευταία ανταγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για αιολικά και φωτοβολταϊκά ισχύος, αντίστοιχα, έως 50 και έως 20 μεγαβάτ. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν αιτήσεις για 128 έργα συνολικής ισχύος 1.092 MW έναντι 350 μεγαβάτ που είναι η διαθέσιμη ισχύς στον διαγωνισμό, η οποία υπερκαλύφθηκε σχεδόν κατά τρεις φορές.

Βασική αιτία για τη διατήρηση υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι και η εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) με τα μέτρα που ελήφθησαν πέρυσι για τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων. Επίσης, η πρόβλεψη για καταβολή 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση της νέας γενιάς μονάδων ΑΠΕ (και όχι για την κάλυψη ελλειμμάτων παρελθουσών χρήσεων).

