Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: δεδομένο ότι θα έρθει νέο μνημόνιο (βίντεο)

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, ζήτησε «κούρεμα» του χρέους των μικρομεσαίων και πρότεινε να πάμε σε μονομερή νομοθέτηση, χωρίς να ζητήσουμε την έγκριση των δανειστών.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα έρθει 5ο μνημόνιο, καθώς τα νούμερα δεν βγαίνουν, ασχέτων αν θα το «βαφτίσουν» με διαφορετικό όνομα.

Όπως εξήγησε ο κ. Βαρουφάκης, τα επόμενα χρόνια θα κληθούμε να πληρώσουμε στους δανειστές περίπου 10 δις ετησίως σύμφωνα με το 4ο μνημόνιο που έχει υπογράψει ο Τσίπρας και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη έχουμε ξεπεράσει το 210% του ΑΕΠ σε ότι αφορά το δημόσιο χρέος.

Σε ότι αφορά τα χρήματα που θα λάβουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι περίπου 10 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια και όχι 72 δις που υποστηρίζει η Κυβέρνηση, αλλά και πάλι είναι πολλά και σημαντικά. Δεν μπορούν όμως να πάνε στη αποπληρωμή του χρέους και θα πρέπει να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Βαρουφάκη, ο μόνος τρόπος για να γίνει βιώσιμο το δημόσιο χρέος είναι το «κούρεμα». Απαντώντας στο ερώτημα αν αυτό θα το δεχτούν οι δανειστές, είπε ότι αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Αυτό είπε, έγινε και το 2012 όταν ο Βενιζέλος «κούρεψε» περίπου 100 δις χρέους και το 2018 με τον Τσακαλώτο. Αλλά τα «κουρέματα» αυτά δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο και δεν ήταν «θεραπευτικά».

Ο κ. Βαρουφάκης προέβλεψε ότι το 50 μνημόνιο που θα έρθει θα οδηγήσει σε μείωση τόσο των επικουρικών, όσο και των κύριων συντάξεων, αλλά και σε αύξηση της φορολογίας.

Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι άκουσε όμορφα λόγια από τον Τσίπρα αλλά όταν χρειάστηκε να πάρει θέση για το πώς θα προστατέψει την πρώτη κατοικία αν δεν απαγορεύσει την πώληση των δανείων που περιέχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία, ο κ. Τσίπρας σιώπησε.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε κούρεμα των χρεών των μικρομεσαίων, γιατί αν δε το κάνει θα τους οδηγήσει σε πτώχευση. Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο αυτό να μην επιτραπεί από το Eurogroup, είπε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις συνθήκες δημοσιονομικής χαλάρωσής που επικρατούν και αν χρειαστεί να νομοθετήσουμε μονομερώς.

Τέλος παρατήρησε ότι ο κ. Τσίπρας το 2015 συνθηκολόγησε γιατί φοβήθηκε να προχωρήσει σε ρήξη και τελικά είπε «ναι σε όλα», στους δανειστές.

