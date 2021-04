Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: με πυρσούς και πυροτεχνήματα έληξε η κατάληψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν στην ανακοίνωση τους, οι 12 φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Με πυρσούς και πυροτεχνήματα αποχώρησαν από τους χώρους του ΑΠΘ οι φοιτητές που τις τελευταίες ημέρες είχαν προχωρήσει σε καταλήψεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων είχαν αποκλείσει τις τελευταίες ημέρες τις εισόδους, περιμετρικά από το campus του ΑΠΘ, ενώ συνεχίστηκε και η κατάληψη του κτιρίου διοίκησης της πρυτανείας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να μην εγκατασταθεί πανεπιστημιακή αστυνομία στα ΑΕΙ της χώρας και να επαναλειτουργήσουν οι σχολές.

«Θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε το στόχο που είχαμε θέσει», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι 12 φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, προσθέτοντας, ότι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν «την μαζικοποίηση και τη συμμετοχή στους συλλόγους και στους συλλογικούς αδιαμεσολάβητους αγώνες του φοιτητικού κινήματος».

Να σημειωθεί, ότι ο αποκλεισμός των εισόδων ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, ενώ μέλη άλλων φοιτητικών παρατάξεων συμμετείχαν στην κατάληψη της πρυτανείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της Γης είναι "gamers"

“Συνελήφθη” γάτος – “βαποράκι” έξω από φυλακές!

Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: δεδομένο ότι θα έρθει νέο μνημόνιο (βίντεο)