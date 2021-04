Life

Σοφία Παυλίδου για τον καβγά στη “Φάρμα”: Είχε δίκιο ο Στράτος Τζώρτζογλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού απέδωσε την ένταση και τι είπε για το επεισόδιο της Παρασκευής.

Η Σοφία Παυλίδου, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς από τη “Φάρμα” εξαιτίας μίας δυσφορίας που ένιωσε, σχολίασε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” όσα είδαμε στο επεισόδιο της Παρασκευής.

Όπως είπε, ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, στο οποίο είδαμε διάφορες στιγμές από τη διαβίωση στη φάρμα. Προς το τέλος, «υπήρξε ένας καβγάς με τον Στράτο, που πιστεύω ότι ο Στράτος είχε δίκιο στην τοποθέτησή του», σημείωσε.

Απέδωσε την ένταση στον “εγκλεισμό”, εξηγώντας πως ορισμένα πράγματα διογκώνονται σε τέτοιες συνθήκες.

Η ίδια πάντως, είπε, πως είχε πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά για όσο διάστημα παρέμεινε στη φάρμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: με πυρσούς και πυροτεχνήματα έληξε η κατάληψη

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)