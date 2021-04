Κοινωνία

Νεκρός στρατιώτης στη Λήμνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από τον γιατρό της μονάδας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

(φωτογραφία αρχείου)

Τον θάνατο ενός στρατιώτη, ο οποίος παρουσιάσθηκε με τη 2021 Β΄ ΕΣΣΟ και υπηρετούσε σε μονάδα της Λήμνου, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τις πρωινές του Σαββάτου o 23χρονος στρατιώτης Μ.Γ. βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του θαλάμου, κατά τη διαδικασία έγερσης για ανάληψη υπηρεσίας.

Έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης από τον ιατρό της μονάδας και εν συνεχεία διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: με πυρσούς και πυροτεχνήματα έληξε η κατάληψη

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)