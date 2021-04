Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: τραγωδία στην άσφαλτο

Μια νέα γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο τα ξημερώματα.

Τροχαίο, με θύμα 23χρονη οδηγό ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα ξέφυγε από την πορεία του, στο 18ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού (ρεύμα πορείας προς δυτικά), και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία και στη συνέχεια σε κράσπεδο.

