Σήφης Βαλυράκης: Αυτόπτης μάρτυρας έσπασε τη σιωπή του

Πώς περιέγραψε τη «δολοφονική επίθεση» σε βάρος του πρώην Υπουργού.

Αυτόπτης μάρτυρας της «δολοφονικής επίθεσης» σε βάρος του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, παραμέρισε τον φόβο του, έσπασε τη σιωπή του και αποκάλυψε στην εκπομπή “Φως στο Τούνελ” της Αγγελικής Νικολούλη, όλα όσα είδε στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο ίδιος βρισκόταν στο Νησί των Ονείρων και είδε ένα επαγγελματικό αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη. «Ο Βαλυράκης πήγαινε εκείνη την ώρα για ψάρεμα, ενώ το αλιευτικό ερχότανε. Λογομαχήσανε. Έγινε έντονος διάλογος μεταξύ τους: “Σήκω και φύγε κω**γερε”, του φώναζαν. Τότε απαγορευόταν να ψαρεύουν οι ερασιτέχνες. Έφεραν δύο στροφές γύρω από το σκάφος του με υψηλή ταχύτητα προκαλώντας μεγάλο κυματισμό και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε με κοντάρι. Του κατάφερε δύο με τρία δυνατά χτυπήματα. Αμέσως μετά βάλανε μπρος και φύγανε», ανέφερε σοκαρισμένος ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό και όπως είπε, αναγνώρισε τους δράστες. «Η κίνηση είναι δολοφονική. Είναι δολοφονία», τόνισε. «Είχαν χτυπήσει στο παρελθόν κι έναν άλλο ψαρά με ξύλινο τελάρο στο κεφάλι γιατί είχε βάλει παραγάδια», προσέθεσε. Αποκάλυψε ακόμα πως τον φούρναρη που είναι επίσης μάρτυρας της επίθεσης, απείλησαν ότι θα τον καταστρέψουν οικονομικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αλιευτικό με τους δράστες δεν είχε μηχάνημα στίγματος, αλλά από το λιμάνι γνώριζαν τι ώρα μπήκε μέσα και τι ώρα βγήκε. Ο μάρτυρας ανέφερε στο πως είναι διατεθειμένος να καταθέσει στις Αρχές, αλλά όχι στο Λιμενικό της περιοχής.

Το φουσκωτό σκάφος του Βαλυράκη βρέθηκε σε αφύλαχτο οικόπεδο, παρατημένο, σε σημείο που θα μπορούσε ο καθένας να έχει πρόσβαση, ενώ θα έπρεπε να φυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Μέσα σε αυτό παραμένουν τα προσωπικά του αντικείμενα, η στολή και τα ψαροντούφεκά του.

Οι δικηγόροι της οικογένειας έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος του Λιμενικού.

O Μανώλης Φωτάκης, δικηγόρος της οικογένειας Σήφη Βαλυράκη, είπε: «Είναι συγκλονιστική η κατάθεση του μάρτυρα. Η νομική ομάδα μας θα διασφαλίσει την ασφάλειά του. Με τη μαρτυρία του επιβεβαιώθηκαν τα όσα ισχυριζόμαστε από την πρώτη στιγμή, ότι ο θάνατος του Σήφη, δεν ήταν ατύχημα όπως έλεγαν, αλλά δολοφονία.»

Από την πλευρά του, ο κουνιάδος του πρώην Υπουργού, Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, τόνισε: «Είναι σοκαριστική αυτή η μαρτυρία και μπράβο στον άνθρωπο που βρήκε το θάρρος να αποκαλύψει την αλήθεια. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με απίστευτες καταστάσεις στην Ερέτρια, γιατί οι Αρχές εκεί ήθελαν να υποβαθμίσουν την υπόθεση.»

Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Η καθηγήτρια ιατροδικαστικής, Χαρά Σπηλιοπούλου, τεχνική σύμβουλος της οικογένειας, μίλησε για πολλαπλές κακώσεις στο σώμα του. Ανέφερε και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι που θα μπορούσε να είχε προκληθεί από κάποιο κουπί, χτύπημα που ταιριάζει με αυτά που ανέφερε ο μάρτυρας.

