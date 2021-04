Αθλητικά

Σούγκα για Ολυμπιακούς Αγώνες: η Ιαπωνία θα τους διοργανώσει με ασφάλεια το καλοκαίρι

Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως η διοργάνωση αποτελεί «σύμβολο της παγκόσμιας ενότητας», στη κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Μπάιντεν.

Η Ιαπωνία είναι αποφασισμένη να ανακόψει την έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και να διεξαγάγει στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, από τον Ιούλιο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες «με κάθε ασφάλεια», τόνισε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

«Εξέφρασα στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, την αποφασιστικότητά μου να οργανώσουμε τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αυτό το καλοκαίρι», τόνισε ο κ. Σούγκα, προσθέτοντας πως η διοργάνωση αποτελεί «σύμβολο της παγκόσμιας ενότητας», ενώ τόνισε ότι «ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε και πάλι την υποστήριξή του γι’ αυτήν την αποφασιστικότητα».

