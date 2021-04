Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: ισραηλινά αντίποινα για τις ρουκέτες από την Παλαιστίνη

Στο «κόκκινο» και πάλι η ένταση ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς. Ποιους στόχους έπληξε η ισραηλινή αεροπορία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον «στόχων», θέσεων και εγκαταστάσεων «τρομοκρατικών» οργανώσεων, στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για τη δεύτερη εκτόξευση ρουκέτας από Παλαιστίνιους εναντίον του νότιου Ισραήλ σε δύο ημέρες.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε «στρατόπεδα εκπαίδευσης, μια θέση εκτόξευσης αντιαεροπορικών ρουκετών, ένα εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος καθώς και την υποδομή μιας υπόγειας σήραγγας των τρομοκρατών», ανέφερε το επιτελείο.

Η ρουκέτα που είχε εκτοξευθεί μερικές ώρες νωρίτερα εναντίον του νότιου τμήματος του Ισραήλ έπεσε «στο ισραηλινό έδαφος αλλά σε ακατοίκητη ζώνη», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ούτε ζημιές.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από το 2007. Ο τομέας υφίσταται έκτοτε ασφυκτικό ισραηλινό αποκλεισμό, που υποστηρίζεται από την Αίγυπτο. Ο αποκλεισμός ήταν το πρελούδιο των τριών πολέμων στους οποίους ενεπλάκησαν έκτοτε Ισραήλ και Χαμάς (2008, 2012, 2014).

Εκτοξεύσεις ρουκετών και μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς από τη Λωρίδα της Γάζας και πλήγματα αντιποίνων από το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, της δεύτερης ισχυρότερης ισλαμιστικής οργάνωσης στον θύλακα, συνεχίζουν να καταγράφονται σποραδικά.

Φέτος συμπληρώνεται η δέκατη επέτειος από την ανάπτυξη του ισραηλινού αντιπυραυλικού συστήματος Σιδηρούς Θόλος, το οποίο έχει αναχαιτίσει εκατοντάδες ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και από τη Συρία.

Το ποσοστό της φτώχειας στη Λωρίδα της Γάζας ξεπερνά το 50%. Οι συνθήκες ζωής στον θύλακα επιδεινώθηκαν περαιτέρω εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν για να ανακοπεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

