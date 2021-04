Οικονομία

Θεοχάρης: Εξαιρετικά εποικοδομητική η επίσκεψη στη Μόσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επαφές που είχε ο Υπουργός Τουρισμού κατά την τριήμερη παραμονή του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, καθώς και για την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες απέφερε η επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, στη Μόσχα. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του στη ρωσική πρωτεύουσα, ο Υπουργός είχε σειρά επαφών με εξέχοντες παράγοντες του τουριστικού κλάδου, υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα (tour operators κ.ά.)

Η επίσκεψη του κ. Θεοχάρη στη Ρωσία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλήθηκε εκτενέστατα στα ΜΜΕ της χώρας, έντυπα και ηλεκτρονικά. Υπήρξε πλήθος δημοσιευμάτων και αναφορών, προβολή των διαδοχικών συνεντεύξεων τις οποίες παραχώρησε ο Υπουργός, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον των Ρώσων ταξιδιωτών για την Ελλάδα. Επιπλέον, η αυξημένη δημοσιότητα της επίσκεψης του κ. Θεοχάρη υπήρξε αφορμή για την προβολή της χώρας μας ως ιδανικού προορισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού για το 2021.

Συνοψίζοντας επιγραμματικά το ταξίδι του στη Ρωσία, ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι «ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική η επίσκεψή μου στη Ρωσία. Το 2019 φιλοξενήσαμε στην Ελλάδα πάνω από 500.000 Ρώσους ταξιδιώτες και με το φετινό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κάθε Ρώσο τουρίστα που επιθυμεί να περάσει αξέχαστες, απολύτως ασφαλείς διακοπές στη χώρα μας. Η μακροχρόνια φιλία που συνδέει Ρωσία και Ελλάδα ήταν έκδηλη σε όλες τις επαφές που είχα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Μόσχα. Η αγάπη των Ρώσων για την πατρίδα μας αποτυπώνεται εμπράκτως, στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης του 1821, αλλά, θα έλεγα και στις προσπάθειες τις οποίες από κοινού καταβάλλουμε προκειμένου να απελευθερώσουμε τις τουριστικές μετακινήσεις και να απλοποιήσουμε τις διατυπώσεις, πάντα με αμέριστο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από τη Ρωσία φεύγω μόνο με αισιόδοξα μηνύματα για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας προς την Ελλάδα».

Υψηλής σημασίας ήταν η συνάντηση εργασίας του κ. Θεοχάρη με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών της Ρωσίας, αρμόδιο για θέματα τουρισμού, Dmitry Zverev. Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον κ. Zverev «ως ένα θετικό βήμα προς την κοινή κατεύθυνση και το στόχο μας: το άνοιγμα των ουρανών, την ασφαλή επανεκκίνηση των αεροπορικών ταξιδιών». «Με τον αγαπητό κ. Dmitry Zverev συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε, άμεσα, στην αμοιβαία αναγνώριση των συμβατικών, έγχαρτων βεβαιώσεων εμβολιασμού, καθώς και σε τεχνικές συζητήσεις για την αναγνώριση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Πολύ σημαντικό όμως είναι επίσης το ότι καταλήξαμε σε συμφωνία για την από κοινού προσπάθεια και την υποβολή αιτήματος προς τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές Ρωσίας και Ελλάδας, για την επέκταση του προγράμματος πτήσεων ανάμεσα στις δύο χώρες», ανέφερε.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Zverev, ο Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε τα 5 επίπεδα άμυνας τα οποία έχει ορίσει το Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική περίοδο του 2021, κτίζοντας το απαραίτητο “τείχος προστασίας” για τη θωράκιση της υγείας των επισκεπτών, των εργαζομένων και των πολιτών. Από την πλευρά του ο Dmitry Zverev χαιρέτησε τη θετική στάση εκ μέρους της Ελλάδας για το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και ευχαρίστησε τον Έλληνα Υπουργό Τουρισμού για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Στη Μόσχα ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συνάντηση με την επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Τουρισμού, Zarina Valeriyevna Doguzova, καθώς και με εκπροσώπους των μεγαλύτερων tour operators της χώρας. Κοινή διαπίστωση όλων, όπως επισήμανε ο Υπουργός, είναι «η ετοιμότητα της τουριστικής αγοράς της Ρωσίας για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα. Οι Ρώσοι τουρίστες έχουν ήδη επιλέξει τη χώρα μας ως προορισμό και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη απελευθέρωση των μετακινήσεων».

Υπογραμμίζεται ότι ύστερα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό, ο γενικός διευθυντής της TUI Russia, Taras Demura, δήλωσε ότι «το 2021 θα μπορέσουμε να στείλουμε 300.000 τουρίστες σε ελληνικά θέρετρα. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι Ρωσία και Ελλάδα να λάβουν όλες τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε στις 14 Μαΐου να υπάρξει η επανέναρξη της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των χωρών μας χωρίς περιορισμούς».

Ο κ. Demura διαβεβαίωσε τον κ. Θεοχάρη ότι η TUI Russia θα ξεκινήσει πτήσεις τσάρτερ στην Κρήτη από τη Μόσχα και το Αικατερίνμπουργκ, καθώς και στην Κέρκυρα από τη Μόσχα, το Ροστόφ-να-Ντονού και το Καζάν. Επιπλέον, η TUI Russia είναι έτοιμη να προσφέρει στους τουρίστες ταξίδια με τακτικές πτήσεις στην Αθήνα, στα θέρετρα της Χαλκιδικής, της Πελοποννήσου, στα νησιά της Ζακύνθου και στη Σαντορίνη.

Μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia, ο Yπουργός Τουρισμού είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει ορισμένα βασικά στοιχεία για το άνοιγμα του 2021. «Όπως έχουμε ανακοινώσει, σκοπεύουμε να ανοίξουμε στις 14 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα αρθούν οι περισσότεροι περιορισμοί και το τελικό σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται δεκτοί ταξιδιώτες, π.χ. από τη Ρωσία, εάν διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε αρνητικό τεστ PCR. Θα διεξάγονται τεστ σε αεροδρόμια και όσοι επισκέπτες διαγιγνώσκονται θετικοί στην COVID-19, θα απομονώνονται. Καταργούμε σταδιακά τους περιορισμούς και ειδικά για τη Ρωσία, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στην Ελλάδα συμβουλευόμαστε την επιτροπή των λοιμωξιολόγων, όπως κάνει αντιστοίχως και η ρωσική κυβέρνηση. Επομένως, είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι η κατάργηση όλων των περιορισμών είναι δυνατή. Αυτό θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν είναι δεδομένο επί του παρόντος», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν ανέστειλε ποτέ τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικής βίζας σε Ρώσους τουρίστες», ενώ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ITAR-TASS ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι «είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τουρίστες από τη Ρωσία με ασφάλεια για την υγεία τους» και προσέθεσε: «Στην Ελλάδα αποδείξαμε πέρυσι ότι η πανδημία δεν αποκλείει τον ασφαλή τουρισμό. Το καλοκαίρι του 2020 καταφέραμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας για τους τουρίστες, με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της υγείας επισκεπτών και πολιτών αφενός και αφετέρου στη δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν και να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Για το 2021 η Ελλάδα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι με την άρση τόσο των εσωτερικών περιορισμών, όσο και αυτών για τους επισκέπτες του εξωτερικού, θα επιτύχουμε τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των τουριστών».

Ειδήσεις σήμερα:

Στη Διώρυγα της Κορίνθου ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)