Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατοι από κορονοϊό: οι χώρες με τους περισσότερους νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια χώρα έχει “χτυπηθεί” περισσότερο στην Ευρώπη. Που καταγράφεται ραγδαία επιδείνωση. “Εφιαλτικός” ο παγκόσμιος απολογισμός με τους ασθενείς που έχουν πεθάνει.

Περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής χάσει την ζωή τους από την Covid-19 σε όλο τον κόσμο από τον Δεκέμβριο του 2019 που εμφανίστηκε ο κορονοϊός στην Κίνα, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε στοιχεία από τις υγειονομικές αρχές και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 11:30 ώρα Ελλάδος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η περισσότερο πληγείσα χώρα της Ευρώπης με 127.225 νεκρούς και σήμερα καταγράφει περίπου 30 νέους θανάτους ημερησίως έπειτα από την κορύφωση στο τέλος Ιανουαρίου όπου καθημερινά οι νεκροί στην χώρα ξεπερνούσαν τους 1.200.

Την Δευτέρα η χώρα εξήλθε από το λοκντάουν έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες. Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε την μαζική εμβολιαστική της εκστρατεία στο πλαίσιο της οποίας το 60% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση.

Οι ΗΠΑ, η περισσότερο πληγείσα χώρα στον κόσμο με 566.224 νεκρούς, σημείωσε ύφεση της πανδημίας στο τέλος Ιανουαρίου παρότι σε ορισμένες πολιτείες παρατηρείται εκ νέου αύξηση των κρουσμάτων.

Τα οφέλη του εμβολιασμού είναι περισσότερο ορατά στο Ισραήλ, όπου 6 στους 10 πολίτες έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση.

Στη Βραζιλία, την δεύτερη περισσότερο πληγείσα χώρα στον κόσμο με 368.749 νεκρούς, καταγράφονται καθημερινά περίπου 3.000 θάνατοι.

Η αύξηση του αριθμού των νεκρών είναι ραγδαία στην Ινδία, όπου πάνω από 1.000 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από covid-19.

Ειδήσεις σήμερα:

“Συνελήφθη” γάτος – “βαποράκι” έξω από φυλακές!

Θεσσαλονίκη: τραγωδία στην άσφαλτο

Σούγκα για Ολυμπιακούς Αγώνες: η Ιαπωνία θα τους διοργανώσει με ασφάλεια το καλοκαίρι