Γώγος για κορονοϊό: δύσκολο να επιτραπούν οι μετακινήσεις για Πάσχα

Η επιδημιολογική καμπύλη αρχίζει να σταθεροποιείται, αλλά αργεί να πέσει προς τα κάτω, δήλωσε ο καθηγητής Παθολογίας.

Την πεποίθηση ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο εξέφρασε ο Χαράλαμπος Γώγος. Σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο και καθηγητή Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η εμβολιαστική κάλυψη, η δυνατότητα χρήσης μεγάλης γκάμας διαγνωστικών μέτρων όπως η χρήση self test - που είναι πολύ σημαντική - και η χρήση ανοικτών χώρων είναι οι τρεις παράμετροι που θα βοηθήσουν ώστε μέσα στον Ιούνιο να έχουμε χαλάρωση πολύ σημαντικών μέτρων, όπως οι μετακινήσεις.

Αναφορικά με το άνοιγμα δραστηριοτήτων στην παρούσα φάση, ο λοιμωξιολόγος υπογράμμισε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι η προσπάθεια ήταν να είναι λίγο τολμηρότερο. «Μας πήγε πίσω όμως η σημαντική καθυστέρηση στην ύφεση της επιδημιολογικής φόρτισης. Αρχίζει να σταθεροποιείται η καμπύλη αλλά αργεί να πέσει προς τα κάτω που είναι πολύ σημαντικό για τη διασπορά. Υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά και μεγάλο υγειονομικό φορτίο προς το ΕΣΥ».

«Ο αριθμός των κρουσμάτων σήμερα είναι μεγάλος, η πίεση στο σύστημα μεγάλη, οι διασωληνωμένοι αυξάνονται οπότε αυτό οδηγεί σε αποφάσεις πολύ πιο προσεγμένες και συντηρητικές, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας στην κάθε κίνηση που ανοίγουμε», σημείωσε επίσης ο καθηγητής.

Όπως εξήγησε, «είναι πιο μικρό το φορτίο κινδύνου όταν ανοίγουμε το λιανεμπόριο και τα σχολεία, παρά όταν ανοίγεις τα malls και τις διαδημοτικές μετακινήσεις, εκτός περιφερειακής ενότητας. Μετράμε αυτήν την επικινδυνότητα και πάμε βήμα-βήμα. Το αποτέλεσμα του κάθε ανοίγματος πρέπει να αποτυπωθεί σε διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων για να δούμε το επόμενο. Επομένως, να περάσουν δύο εβδομάδες να δούμε την επιρροή των μέτρων που είχαμε μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να δούμε τα επόμενα».

Αναφορικά με τις προοπτικές για το Πάσχα, ο λοιμωξιολόγος υπογράμμισε πως, με τον ρυθμό που έχουμε την ύφεση στην επιδημία και την πίεση στο σύστημα είναι δύσκολο να δούμε μετακινήσεις το Πάσχα. «Σίγουρα οι αποφάσεις θα παρθούν προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση δεν πρέπει να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Πρέπει να αναζητήσουμε και τις υπόλοιπες λύσεις, του ανοικτού χώρου του Πάσχα, εκεί που βρισκόμαστε», πρόσθεσε ο καθηγητής.

