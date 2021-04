Κοινωνία

Lockdown: Απίστευτος συνωστισμός σε πάρτι με DJ στην Κυψέλη (βίντεο)

Ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών με COVID-19 “έχει χτυπήσει κόκκινο”, κάποιοι αδιαφορούν και δεν βάζουν μυαλό.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Παρασκευή βράδυ και για ακόμα μία φορά στήθηκε αυτοσχέδιο πάρτι με τη συμμετοχή εκατοντάδων νεαρών στην πλατεία Κυψέλης.

Αυτήν τη φορά μάλιστα υπήρξε και DJ που επιμελήθηκε τη μουσική… Δεν υπήρξαν όμως μάσκες, τήρηση αποστάσεων και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Από στόμα σε στόμα έγινε το κάλεσμα στο “κορονοπάρτι” της Κυψάλης, ενώ εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν και σε αρκετές περιοχές, όπως το Κολωνάκι αλλά και την Πάτρα.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι στην πλατεία Βαρνάβα, στο Παγκράτι, χειροκροτούν από τα μπαλκόνια τους αστυνομικούς της ειδικής ομάδας Ο.Δ.Ο.Σ, που περικύκλωσαν από νωρίς το απόγευμα την πλατεία, εμποδίζοντας όσους είχαν σχέδια να πιούνε το ποτό τους με την παρέα τους, όπως έκαναν τις προηγούμενες εβδομάδες.

