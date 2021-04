Κοινωνία

Κυψέλη – επίθεση με καυστικό υγρό: δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον συλληφθέντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή όπου διαβιβάστηκε η δικογραφία.

Κατηγορία κακουργηματικού βαθμού απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 25χρονου που συνελήφθη για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος εγκύου στην Κυψέλη.

Σε βάρος του συλληφθέντα ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και διαβίβασε την δικογραφία στον ανακριτή από τον οποίο ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα: