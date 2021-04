Μητσοτάκης: με τα self tests θα περιορίσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά στους χώρους εργασίας (εικόνες)

Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει ατμομηχανή της ανάπτυξης», από την Κορινθία όπου περιόδευσε.

Καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές από τον παγετό επισκέφθηκε στο Σπαθοβούνι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την επίσκεψή του στην Κορινθία. Νωρίτερα επισκέφθηκε εξωστρεφή βιομηχανική μονάδα της περιοχής, αλλά και την Διώρυγα της Κορίνθου.

Με ταχύτητα και δικαιοσύνη οι αποζημιώσεις για τον παγετό

Κατά την επίσκεψή του στο Σπαθοβούνι και τη συνομιλία που είχε με τους αγρότες της περιοχής, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ότι ο παγετός «επέφερε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας» και δεσμεύτηκε ότι «η καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ θα γίνει με ακρίβεια και οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν με δικαιοσύνη και με ταχύτητα».

«Βρεθήκαμε τις πρώτες μέρες του Απριλίου αντιμέτωποι με ένα ακόμα, δυστυχώς, ακραίο καιρικό φαινόμενο -έναν σπάνιο παγετό- ο οποίος επέφερε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Έχω, ήδη, ζητήσει και θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα μία έκτακτη Σύσκεψη μεταξύ του ΕΛΓΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για μία, ακόμα, έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΛΓΑ» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει ότι η καταγραφή θα γίνει γρήγορα και οι αποζημιώσεις θα δοθούν με ταχύτητα.

«Όπως έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, όπου υπάρχει ανάγκη θα στηρίξουμε με περαιτέρω πόρους και οι εκταμιεύσεις θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, έτσι ώστε, να μπορείτε να είστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για καλλιέργειες ανταγωνιστικές, εξαγωγικές, οι οποίες στην ουσία σηματοδοτούν την αγροτική παραγωγή του μέλλοντος. Και θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά σας, να ξέρετε ότι έχετε δυνατότητα να συνεχίσετε να επενδύετε σε αυτό το οποίο κάνετε και σε αυτό το οποίο αγαπάτε» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός σημείωσε ότι «ο παγετός έχει χτυπήσει πολλές μεριές της χώρας και ο Πρωθυπουργός το παρακολουθεί κάθε μέρα, ενημερώνεται το πρωί και το απόγευμα». Πρόσθεσε ότι πρέπει να «καρπίσουν πραγματικά τα δέντρα για να έχουμε μία συνολική αποτίμηση της ζημιάς η οποία είναι μεγάλη σε όλη την Ελλάδα» ώστε ο ΕΛΓΑ να αντιμετωπίσει «αυτή τη νέα κρίση που έχει έρθει πάνω τους παραγωγούς μας».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η κρατική μέριμνα επεκτείνεται και σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή, όπως οι εταιρείες συσκευασίας. «Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα χωράφια, οι παραγωγοί μας, είναι και ο κόσμος ο οποίος δουλεύει στα συσκευαστήρια και εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νοιαζόμαστε και για τους εργαζόμενους και θέλω να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος από το κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ασφαλιστική τους κάλυψη».

Νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή

Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι «μετά τον "Ιανό" έχουμε πια μία εμπειρία για το πώς μπορούμε να κινούμαστε πιο γρήγορα από ό,τι κινήθηκε η Ελληνική Πολιτεία στο παρελθόν. Και βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή, το οποίο τυποποιεί και οργανώνει τα θετικά μαθήματα τα οποία πήραμε από τη διαχείριση του "Ιανού" έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε στο μέλλον τις φυσικές καταστροφές με την ίδια αποτελεσματικότητα».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι λόγω και της κλιματικής αλλαγής «θα πρέπει μεσομακροπρόθεσμα να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστροφές» μέσα και από τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού κανονισμού «του ΕΛΓΑ ο οποίος -όπως γνωρίζετε- ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει από τη δεκαετία του '50, για να μπορούμε να αποτυπώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει ο κάθε παραγωγός και να συνδέσουμε την ασφαλιστική του κάλυψη με τις πραγματικές του ανάγκες. Και θα υπάρχει και η δυνατότητα, βέβαια, επικουρικά -το τονίζω- να μπορούμε να συνεργαστούμε και με την αγορά έτσι ώστε να μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπάρχει και πρόσθετη ασφάλιση γι' αυτούς οι οποίοι το επιθυμούν προκειμένου να έχουμε ένα καινούργιο ασφαλιστικό πλαίσιο για το μέλλον. Γιατί αυτό το οποία έχουμε, αυτή τη στιγμή, είναι ένα πλαίσιο το οποίο έρχεται από το παρελθόν και το οποίο δεν ανταποκρίνεται, δυστυχώς, στις αλλαγές που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή».

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει ατμομηχανή της ανάπτυξης

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης -το οποίο δεν είναι μία αφηρημένη έννοια είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο επενδύει στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τη σύγχρονη τεχνολογία που μας ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα έτσι ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει πραγματικά μία ατμομηχανή ανάκαμψης. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό το ρόλο έρχεται να υπηρετήσει. Δεν είναι μόνο ένα Υπουργείο διαχείρισης επιδοτήσεων. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό της δουλειάς αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία τεράστια αναπτυξιακή δυναμική που πρέπει στην ουσία να να ξεκλειδωθεί μέσα από τον πρωτογενή τομέα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια».

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν στην επίσκεψή του στην περιοχή του Σπαθοβουνίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και η βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσκεψη σε βιομηχανική μονάδα

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην βιομηχανική μονάδα της Calpak, όπου ενημερώθηκε για τον εξωστρεφή χαρακτήρα της επιχείρησης, την προσαρμογή στις αλλαγές που έχει φέρει η τεχνολογική πρόοδος αλλά και για τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, ενώ από την πλευρά του υπογράμμισε την ανάπτυξη ελληνικών «πράσινων» τεχνολογιών.

«Είναι η Ελλάδα που καινοτομεί, παράγει, και εναρμονίζεται και με τις επιταγές της μετάβασης σε οικονομία μηδενικών εκπομπών. Γιατί ξεχνάμε ότι η πρώτη μορφή ΑΠΕ ήταν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, πριν φτάσουμε στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτριες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι επικεφαλής της εταιρείας, Παναγής και Κωστής Κωνσταντινίδης, είπαν στον Πρωθυπουργό ότι παρά τις αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία το προσωπικό της επιχείρησης έχει αυξηθεί, ενώ πολλές νέες θέσεις απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και είναι καλά αμειβόμενες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία δεν συνεπάγονται και μείωση του εργατικού δυναμικού που απασχολούν βιομηχανίες σαν την Calpak, προσθέτοντας ότι ζητούμενο είναι η επανεκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων, ώστε να μπορούν να κάνουν τη μετάβαση στις νέες ανάγκες της παραγωγής.

«Με τα self-tests θα περιορίσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά στους χώρους εργασίας»

Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό και για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας. «Τώρα με τα νέα self-tests, τα οποία πια καθίστανται υποχρεωτικά για πολλές κατηγορίες εργαζόμενων έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε σε εβδομαδιαία βάση καθολικά το εργατικό δυναμικό, έτσι ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά στους χώρους εργασίας. Αλλά, βέβαια, πριν τον κάνουμε εμείς πολλές επιχειρήσεις νομίζω ήταν στην πρώτη γραμμή, αναγνωρίζοντας ότι υποχρέωσή τους είναι η προστασία της υγείας των εργαζόμενων», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

