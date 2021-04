Κοινωνία

Η Τροχαία αναζητά στοιχεία για θύμα τροχαίου δυστυχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην παραλιακή και το θύμα δεν έφερε μαζί του ταυτότητα ή κάποιο άλλο έγγραφο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του.

Στις 05:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Απριλίου, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου, περιοχής Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα (παράσυρση), κατά το οποίο τραυματίσθηκε θανάσιμα, από διερχόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας πεζός.

Το θύμα, ηλικίας περίπου 65-70 ετών, αναστήματος 1,75μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, φορούσε κατά την ώρα του ατυχήματος λευκό κοντό παντελόνι (σορτς) και κοντομάνικη μπλούζα κόκκινου και κίτρινου χρώματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων του θύματος, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, στα τηλέφωνα 210-9542093 και 210-9542001.

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown: Απίστευτος συνωστισμός σε πάρτι με DJ στην Κυψέλη (βίντεο)

Το mini market ήταν... Γραφείο Έκδοσης “Διαβατηρίων”

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας