Κοινωνία

Κυψέλη - πλατεία Αγίου Γεωργίου: Μάζεψαν 50 σακούλες σκουπίδια μετά από κορονοπάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακολούθησε η σάρωση και απολύμανση της πλατείας, των γύρω δρόμων και των πεζοδρομίων. Δείτε το πριν και το μετά...

Συντονισμένη επιχείρηση καθαρισμού της πλατείας Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη, και των γύρω δρόμων έγινε τα ξημερώματα από τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να απομακρύνουν τα σκουπίδια που άφησαν πίσω τους, όσοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τα απορρίμματα (μπουκάλια, πλαστικά ποτήρια, πακέτα τσιγάρων, χαρτιά και διάφορες συσκευασίες) γέμισαν 50 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, ενώ ακολούθησε η σάρωση και απολύμανση της πλατείας, των γύρω δρόμων και των πεζοδρομίων.

Σημειώνεται επίσης, πως ο Δήμος υλοποιεί ειδικό σχέδιο καθαρισμού των χώρων και των πλατειών, όπως πχ της πλατείας Αγίου Γεωργίου και της πλατείας Βαρνάβα, όπου ιδίως τα Σαββατοκύριακα παρατηρείται συνωστισμός. Επιπλέον, συνεχίζει τις μεγάλες στοχευμένες επιχειρήσεις στις γειτονιές της πόλης.

«Η φροντίδα μας για την καθαριότητα ήταν και παραμένει πρώτιστη. Παλεύουμε να διατηρούμε το δημόσιο χώρο καθαρό και φροντισμένο ιδίως τώρα που τον έχουν ανάγκη οι περισσότεροι από μας. Εμείς ως Δήμος Αθηναίων, απευθύνουμε έκκληση στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις πλατείες και τα πάρκα της πόλης να συμβάλλουν σε αυτό ως δείγμα αλληλεγγύης και σεβασμού στους συμπολίτες αλλά και στους εργαζόμενους στην καθαριότητα», ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Αβραμίδης.

ΠΡΙΝ:

ΜΕΤΑ:

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: με τα self tests θα περιορίσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά στους χώρους εργασίας (εικόνες)

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)